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Под Киевом у стен "тюрьмы" Нацгвардии начались столкновения людей с силовиками

Под Киевом у стен "тюрьмы" Нацгвардии начались столкновения людей с силовиками - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Под Киевом у стен "тюрьмы" Нацгвардии начались столкновения людей с силовиками

Возле здания неофициальной "тюрьмы", которую устроила Нацгвардия Украины для мобилизованных и военных в Петропавловской Борщаговке под Киевом, начались... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T22:56

2026-11-02T22:56

2026-11-02T23:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Возле здания неофициальной "тюрьмы", которую устроила Нацгвардия Украины для мобилизованных и военных в Петропавловской Борщаговке под Киевом, начались столкновения протестующих с силовиками. Об этом сообщают украинские СМИ.Ранее сообщалось, что вооруженные люди, предположительно, военнослужащие Нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома под Киевом около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части (СЗЧ), пытают и избивают их. Вечером возле дома собрались люди. Они требуют отпустить удерживаемых. По версии командующего Нацгвардией, дом использовался как "временный пункт размещения" для СЗЧшников.На опубликованных украинскими пабликами видео с места события видно, как протестующие ломают автобус силовиков, забрасывают здание кирпичами и яйцами. Нацгвардейцы в свою очередь заливают людей слезоточивым газом и стреляют.По сообщениям СМИ, на место прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.Из здания уже вывели мужчин, которых там удерживали. Один из ее заключенных – 14-летний подросток.Также стало известно, что неофициальную тюрьму на Петропавловской Борщаговке устроил 1-й корпус Национальной гвардии "Азов"**.*внесен в РФ в список террористов и экстремистов**запрещенная в России террористическая организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, видео, украина, протесты, киевская область, нацгвардия украины