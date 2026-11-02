Песков ответил на вопрос о возможности новых гуманитарных операций
Планов и инициатив проводить новые гуманитарные миссии пока нет - Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Планов и инициатив, аналогичных гуманитарной операции в Алешках, пока нет, однако интересы граждан в каждом случае будут стоять во главе угла. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается продолжения этой практики, каждый конкретный случай является уникальным, пока аналогичных планов нет, нет также пока аналогичных инициатив, но, разумеется, в каждом отдельном случае интересы граждан, интересы людей, их безопасность и гуманитарное обеспечение будут ставиться во главу угла", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек вводили "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября до 23.59 1 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что все обязательства в ходе режима тишины были соблюдены обеими сторонами – операция прошла без инцидентов.
Гуманитарная миссия была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вооруженные силы Украины минировали подходы к городу, фактически создав практически гуманитарную катастрофу. Он также отмечал вклад первой леди США Меланьи Трамп в организацию гуманитарной миссии в Алешках, направленной на оказание помощи мирным людям.