https://crimea.ria.ru/20261102/peskov-otvetil-na-vopros-o-vozmozhnosti-novykh-gumanitarnykh-operatsiy-1160705763.html

Песков ответил на вопрос о возможности новых гуманитарных операций

Песков ответил на вопрос о возможности новых гуманитарных операций - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Песков ответил на вопрос о возможности новых гуманитарных операций

Планов и инициатив, аналогичных гуманитарной операции в Алешках, пока нет, однако интересы граждан в каждом случае будут стоять во главе угла. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T13:27

2026-11-02T13:27

2026-11-02T13:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Планов и инициатив, аналогичных гуманитарной операции в Алешках, пока нет, однако интересы граждан в каждом случае будут стоять во главе угла. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек вводили "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября до 23.59 1 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что все обязательства в ходе режима тишины были соблюдены обеими сторонами – операция прошла без инцидентов.Гуманитарная миссия была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вооруженные силы Украины минировали подходы к городу, фактически создав практически гуманитарную катастрофу. Он также отмечал вклад первой леди США Меланьи Трамп в организацию гуманитарной миссии в Алешках, направленной на оказание помощи мирным людям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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