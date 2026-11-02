https://crimea.ria.ru/20261102/pereselenie-sootechestvennikov-v-rf-za-20-let-pereekhali-okolo-13-mln-chelovek-1160720218.html

Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек

Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек

За 20 лет около 1,3 миллиона человек переехали в Россию по программе переселения соотечественников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова директора... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T17:27

2026-11-02T17:27

2026-11-02T17:27

россия

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

общество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/05/17/1123314458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb267fb4091fdcd6f58e79348ad05e1e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. За 20 лет около 1,3 миллиона человек переехали в Россию по программе переселения соотечественников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Геннадия Овечка.Дипломат отметил, что это возвращающиеся на Родину семьи, квалифицированные специалисты, предприниматели, деятели культуры, чьи знания и опыт становятся весомым вкладом в развитие российских регионов.Ранее сообщалось, что сотни тысяч украинцев переехали в Россию после начала специальной военной операции. В отношении граждан Украины, прибывающих на территорию РФ, действует особый механизм проверки.Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс". Мероприятия продолжатся до 8 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектовЕдут сознательно: Россия стала бастионом нравственных ценностей для жителей ЕвропыВсе больше европейцев хотят переехать в Россию - политолог

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), общество