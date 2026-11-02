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Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек
Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек
За 20 лет около 1,3 миллиона человек переехали в Россию по программе переселения соотечественников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова директора... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. За 20 лет около 1,3 миллиона человек переехали в Россию по программе переселения соотечественников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Геннадия Овечка.Дипломат отметил, что это возвращающиеся на Родину семьи, квалифицированные специалисты, предприниматели, деятели культуры, чьи знания и опыт становятся весомым вкладом в развитие российских регионов.Ранее сообщалось, что сотни тысяч украинцев переехали в Россию после начала специальной военной операции. В отношении граждан Украины, прибывающих на территорию РФ, действует особый механизм проверки.Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс". Мероприятия продолжатся до 8 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектовЕдут сознательно: Россия стала бастионом нравственных ценностей для жителей ЕвропыВсе больше европейцев хотят переехать в Россию - политолог
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60
россия, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), общество
Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек

По программе переселения соотечественников в Россию переехали около 1,3 млн человек

17:27 02.11.2026
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди на лавке у одного из кафе в Москве.
Люди на лавке у одного из кафе в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. За 20 лет около 1,3 миллиона человек переехали в Россию по программе переселения соотечественников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Геннадия Овечка.
"По данным на октябрь, с 2006 года в рамках госпрограммы в нашу страну прибыли и поставлены на учет территориальных органов МВД России более 1 260 000 человек", - сказал он на сессии международной недели "Народы России".
Дипломат отметил, что это возвращающиеся на Родину семьи, квалифицированные специалисты, предприниматели, деятели культуры, чьи знания и опыт становятся весомым вкладом в развитие российских регионов.
Ранее сообщалось, что сотни тысяч украинцев переехали в Россию после начала специальной военной операции. В отношении граждан Украины, прибывающих на территорию РФ, действует особый механизм проверки.
Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс". Мероприятия продолжатся до 8 ноября.
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