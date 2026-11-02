https://crimea.ria.ru/20261102/pensionerka-iz-moskvy-poluchila-14-let-za-gosizmenu-v-polzu-moldavii-i-ukrainy-1160720373.html
Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
Пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T17:50
2026-11-02T17:50
2026-11-02T17:50
москва
новости
краснодарский край
молдавия
украина
суд
госизмена
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских спецслужб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Женщина, являясь противницей проведения специальной военной операции, на конфиденциальной основе оказывала помощь главному управлению контрразведки Службы информации и безопасности Республики Молдова. При этом фигурантке было известно, что данная спецслужба действует в интересах Службы безопасности Украины против Вооруженных сил РФ.Переданные ею сведения являются достоверными и могли быть использованы Украиной против ВС РФ при подготовке и осуществлении диверсионно-террористической и иной подрывной деятельности на территории Краснодарского края, указали в пресс-службе.Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вычислили и задержали злоумышленницу.Суд приговорил ее к 14 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на полтора года.Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 15 годам колонии за госизмену жителя Красноперекопского района республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизменуФотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену
москва
краснодарский край
молдавия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новости, краснодарский край, молдавия, украина, суд, госизмена
Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
На Кубани москвичка получила 14 лет колонии за сотрудничество со спецслужбой Молдавии
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских спецслужб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Женщина, являясь противницей проведения специальной военной операции, на конфиденциальной основе оказывала помощь главному управлению контрразведки Службы информации и безопасности Республики Молдова. При этом фигурантке было известно, что данная спецслужба действует в интересах Службы безопасности Украины против Вооруженных сил РФ.
"В феврале 2026 года пенсионерка сделала несколько снимков объекта Министерства обороны РФ, расположенного на территории Краснодарского края, и посредством интернет-мессенджера направила их представителю контрразведки Молдовы", – говорится в сообщении.
Переданные ею сведения являются достоверными и могли быть использованы Украиной против ВС РФ при подготовке и осуществлении диверсионно-террористической и иной подрывной деятельности на территории Краснодарского края, указали в пресс-службе.
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вычислили и задержали злоумышленницу.
Суд приговорил ее к 14 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на полтора года.
Ранее Верховный суд Крыма
приговорил к 15 годам колонии за госизмену жителя Красноперекопского района республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: