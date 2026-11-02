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Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
Пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T17:50
2026-11-02T17:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских спецслужб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Женщина, являясь противницей проведения специальной военной операции, на конфиденциальной основе оказывала помощь главному управлению контрразведки Службы информации и безопасности Республики Молдова. При этом фигурантке было известно, что данная спецслужба действует в интересах Службы безопасности Украины против Вооруженных сил РФ.Переданные ею сведения являются достоверными и могли быть использованы Украиной против ВС РФ при подготовке и осуществлении диверсионно-террористической и иной подрывной деятельности на территории Краснодарского края, указали в пресс-службе.Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вычислили и задержали злоумышленницу.Суд приговорил ее к 14 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на полтора года.Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 15 годам колонии за госизмену жителя Красноперекопского района республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизменуФотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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москва, новости, краснодарский край, молдавия, украина, суд, госизмена
Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины

На Кубани москвичка получила 14 лет колонии за сотрудничество со спецслужбой Молдавии

17:50 02.11.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских спецслужб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Женщина, являясь противницей проведения специальной военной операции, на конфиденциальной основе оказывала помощь главному управлению контрразведки Службы информации и безопасности Республики Молдова. При этом фигурантке было известно, что данная спецслужба действует в интересах Службы безопасности Украины против Вооруженных сил РФ.
"В феврале 2026 года пенсионерка сделала несколько снимков объекта Министерства обороны РФ, расположенного на территории Краснодарского края, и посредством интернет-мессенджера направила их представителю контрразведки Молдовы", – говорится в сообщении.
Переданные ею сведения являются достоверными и могли быть использованы Украиной против ВС РФ при подготовке и осуществлении диверсионно-террористической и иной подрывной деятельности на территории Краснодарского края, указали в пресс-службе.
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вычислили и задержали злоумышленницу.
Суд приговорил ее к 14 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на полтора года.
Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 15 годам колонии за госизмену жителя Красноперекопского района республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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МоскваНовостиКраснодарский крайМолдавияУкраинаСудГосизмена
 
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