https://crimea.ria.ru/20261102/pensionerka-iz-moskvy-poluchila-14-let-za-gosizmenu-v-polzu-moldavii-i-ukrainy-1160720373.html

Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины

Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины

Пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T17:50

2026-11-02T17:50

2026-11-02T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских спецслужб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Женщина, являясь противницей проведения специальной военной операции, на конфиденциальной основе оказывала помощь главному управлению контрразведки Службы информации и безопасности Республики Молдова. При этом фигурантке было известно, что данная спецслужба действует в интересах Службы безопасности Украины против Вооруженных сил РФ.Переданные ею сведения являются достоверными и могли быть использованы Украиной против ВС РФ при подготовке и осуществлении диверсионно-террористической и иной подрывной деятельности на территории Краснодарского края, указали в пресс-службе.Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вычислили и задержали злоумышленницу.Суд приговорил ее к 14 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на полтора года.Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 15 годам колонии за госизмену жителя Красноперекопского района республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизменуФотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости, краснодарский край, молдавия, украина, суд, госизмена