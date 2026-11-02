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Печенье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплей - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Печенье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплей
Печенье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплей - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Печенье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплей
35‑летний житель Севастополя получил уголовное дело за выращивание конопли и приготовление из нее печенья. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T14:34
2026-11-02T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. 35‑летний житель Севастополя получил уголовное дело за выращивание конопли и приготовление из нее печенья. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Всего полицейские изъяли 27 кустов каннабиса, 2,8 кг сушившегося урожая и 180 граммов готовой марихуаны. Сейчас эксперты изучают состав "криминальных сладостей".Фигурант дал признательные показания. В отношении него возбуждены уголовные дела, он заключен под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской областиСевастополец испек печенье с коноплейСекретный ингредиент: у жителя Симферополя нашли печенье с коноплей
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), наркотики
Печенье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплей

МВД России: житель Севастополя готовил и продавал печенье с коноплей

14:34 02.11.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. 35‑летний житель Севастополя получил уголовное дело за выращивание конопли и приготовление из нее печенья. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
"Полицейские нашли в морозильной камере в пакетах около 4 кг выпечки с запрещенным ингредиентом. Мужчина признался, что сам пек "кондитерку" на продажу. При этом предприимчивый севастополец пытался наладить "производство полного цикла": каннабис он выращивал на участке, где обустроил специальные помещения для рассады и сушки растения", – проинформировали в полиции.
Всего полицейские изъяли 27 кустов каннабиса, 2,8 кг сушившегося урожая и 180 граммов готовой марихуаны. Сейчас эксперты изучают состав "криминальных сладостей".
Фигурант дал признательные показания. В отношении него возбуждены уголовные дела, он заключен под стражу.
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