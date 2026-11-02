https://crimea.ria.ru/20261102/pechene-s-syurprizom-zhitel-sevastopolya-popalsya-na-prigotovlenii-edy-s-konopley-1160710564.html

Печенье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплей

Печенье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплей - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Печенье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплей

35‑летний житель Севастополя получил уголовное дело за выращивание конопли и приготовление из нее печенья. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T14:34

2026-11-02T14:34

2026-11-02T14:34

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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. 35‑летний житель Севастополя получил уголовное дело за выращивание конопли и приготовление из нее печенья. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Всего полицейские изъяли 27 кустов каннабиса, 2,8 кг сушившегося урожая и 180 граммов готовой марихуаны. Сейчас эксперты изучают состав "криминальных сладостей".Фигурант дал признательные показания. В отношении него возбуждены уголовные дела, он заключен под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской областиСевастополец испек печенье с коноплейСекретный ингредиент: у жителя Симферополя нашли печенье с коноплей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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