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ОРВИ в Крыму и Севастополе: что с заболеваемостью на полуострове
ОРВИ в Крыму и Севастополе: что с заболеваемостью на полуострове - РИА Новости Крым, 02.11.2026
ОРВИ в Крыму и Севастополе: что с заболеваемостью на полуострове
В Крыму и Севастополе более 8 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель ниже статистики предыдущей недели и не... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе более 8 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель ниже статистики предыдущей недели и не достигает уровня эпидпорога. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за неделю респираторными инфекциями заболели 1560 человек и это ниже уровня эпидпорога на 40,8%."По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", – подчеркивают в Роспотребнадзоре.Отмечается также, что к этому времени прививки от гриппа на полуострове получили 679 479 человек, в том числе 211 342 ребенка.Из-за ослабленного иммунитета в обязательном порядке делать прививку от гриппа необходимо беременным женщинам и детям начиная с полугодовалого возраста, подчеркивала ранее главный внештатный специалист-терапевт Минздрава республики Ольга Барило.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт прививочной кампании: Крым получил 300 тысяч доз вакцины от гриппаМожно ли заболеть гриппом из-за прививки – ответ врачаКакие вирусы циркулируют в России
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орви, роспотребнадзор, новости крыма, новости севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
ОРВИ в Крыму и Севастополе: что с заболеваемостью на полуострове
В Крыму и Севастополе более 8 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе более 8 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель ниже статистики предыдущей недели и не достигает уровня эпидпорога. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 6446 человек. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 23,6% и ниже предыдущей недели на 6,7%", – сказано в сообщении.
В Севастополе за неделю респираторными инфекциями заболели 1560 человек и это ниже уровня эпидпорога на 40,8%.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", – подчеркивают в Роспотребнадзоре.
Отмечается также, что к этому времени прививки от гриппа на полуострове получили 679 479 человек, в том числе 211 342 ребенка.
Из-за ослабленного иммунитета в обязательном порядке делать прививку от гриппа необходимо беременным женщинам и детям
начиная с полугодовалого возраста, подчеркивала ранее главный внештатный специалист-терапевт Минздрава республики Ольга Барило.
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