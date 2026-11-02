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ОРВИ в Крыму и Севастополе: что с заболеваемостью на полуострове

ОРВИ в Крыму и Севастополе: что с заболеваемостью на полуострове - РИА Новости Крым, 02.11.2026

ОРВИ в Крыму и Севастополе: что с заболеваемостью на полуострове

В Крыму и Севастополе более 8 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель ниже статистики предыдущей недели и не... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T14:25

2026-11-02T14:25

2026-11-02T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе более 8 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель ниже статистики предыдущей недели и не достигает уровня эпидпорога. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за неделю респираторными инфекциями заболели 1560 человек и это ниже уровня эпидпорога на 40,8%."По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", – подчеркивают в Роспотребнадзоре.Отмечается также, что к этому времени прививки от гриппа на полуострове получили 679 479 человек, в том числе 211 342 ребенка.Из-за ослабленного иммунитета в обязательном порядке делать прививку от гриппа необходимо беременным женщинам и детям начиная с полугодовалого возраста, подчеркивала ранее главный внештатный специалист-терапевт Минздрава республики Ольга Барило.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт прививочной кампании: Крым получил 300 тысяч доз вакцины от гриппаМожно ли заболеть гриппом из-за прививки – ответ врачаКакие вирусы циркулируют в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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