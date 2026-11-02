https://crimea.ria.ru/20261102/orden-muzhestva-sotrudniku-zheleznoy-dorogi-v-krymu-i-terakty-kieva-s-fpv-ochkami-glavnoe-za-den-1160722462.html

Орден Мужества сотруднику железной дороги в Крыму и теракты Киева с FPV-очками: главное за день

Орден Мужества сотруднику железной дороги в Крыму и теракты Киева с FPV-очками: главное за день - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Орден Мужества сотруднику железной дороги в Крыму и теракты Киева с FPV-очками: главное за день

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги, погибшего при атаке ВСУ. ФСБ России предотвратила теракты Киева с... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T23:11

2026-11-02T23:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги, погибшего при атаке ВСУ. ФСБ России предотвратила теракты Киева с применением заминированных FPV-очков для дронов. Илияна Йотова, исполнявшая обязанности президента Болгарии, победила на выборах лидера государства. Президент России Владимир Путин наградил главу отделения "Россия сегодня" в Крыму Елену Черышеву. Правительство России временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Орден Мужества вручен семье погибшего при атаке ВСУ помощника машинистаГлава Крыма Сергей Аксенов передал орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги (КЖД) Ивана Шведова, который погиб при повторной атаке ВСУ на локомотив. Об этом Аксенов написал в своем канале в МАКС.Помощник машиниста погиб в июне 2026 года из-за удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Указом президента России Владимира путина Иван Шведов посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.Киев готовил в зоне СВО серию терактов с FPV-очкамиФедеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов Киева, в ходе которых планировалось применение заминированных очков для дронов.Взрывные устройства должны были сдетонировать при включении FPV-очков. Теракты привели бы к гибели военнослужащих. Организован розыск лиц, причастных к отправке самодельных взрывных устройств.Избран новый президент БолгарииИлияна Йотова, исполнявшая обязанности президента Болгарии после отставки Румена Радева, победила на выборах лидера страны.Результаты были опубликованы по итогам второго тура президентских выборов в Болгарии. Они состоялись в минувшее воскресенье, 1 ноября, и в них приняли участие два кандидата: исполняющая обязанности главы государства Илияна Йотова и бывший и.о. премьер-министра Андрей Гюров.Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК Болгарии, Илияна Йотова набрала 57,57% голосов, а Гюров 39,48%.Награда главе крымского отделения "Россия сегодня" Елене ЧерышевойПрезидент России Владимир Путин отметил почетными грамотами сотрудников международной медиагруппы "Россия сегодня", в том числе руководителя регионального подразделения медиагруппы в Симферополе Елену Черышеву.Елена Черышева и другие сотрудники медиагруппы награждены почетными грамотами президента РФ за заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу.Временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов ввела РоссияПравительство России временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза. Уточняется, что запрет веден на три месяца и распространяется на вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола и ортоксилола, а также фенола и параксилола.Вещества используются в том числе при производстве лакокрасочных покрытий для автостроения, авиастроения, судостроения и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности, объяснили решение в правительстве, отметив, что оно направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьем отечественных промышленных предприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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https://crimea.ria.ru/20261102/v-krymu-obuchayutsya-inostrannye-studenty-iz-39-stran-1160704663.html

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