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Орден Мужества сотруднику железной дороги в Крыму и теракты Киева с FPV-очками: главное за день - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Орден Мужества сотруднику железной дороги в Крыму и теракты Киева с FPV-очками: главное за день
Орден Мужества сотруднику железной дороги в Крыму и теракты Киева с FPV-очками: главное за день - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Орден Мужества сотруднику железной дороги в Крыму и теракты Киева с FPV-очками: главное за день
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги, погибшего при атаке ВСУ. ФСБ России предотвратила теракты Киева с... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T23:11
2026-11-02T23:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги, погибшего при атаке ВСУ. ФСБ России предотвратила теракты Киева с применением заминированных FPV-очков для дронов. Илияна Йотова, исполнявшая обязанности президента Болгарии, победила на выборах лидера государства. Президент России Владимир Путин наградил главу отделения "Россия сегодня" в Крыму Елену Черышеву. Правительство России временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Орден Мужества вручен семье погибшего при атаке ВСУ помощника машинистаГлава Крыма Сергей Аксенов передал орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги (КЖД) Ивана Шведова, который погиб при повторной атаке ВСУ на локомотив. Об этом Аксенов написал в своем канале в МАКС.Помощник машиниста погиб в июне 2026 года из-за удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Указом президента России Владимира путина Иван Шведов посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.Киев готовил в зоне СВО серию терактов с FPV-очкамиФедеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов Киева, в ходе которых планировалось применение заминированных очков для дронов.Взрывные устройства должны были сдетонировать при включении FPV-очков. Теракты привели бы к гибели военнослужащих. Организован розыск лиц, причастных к отправке самодельных взрывных устройств.Избран новый президент БолгарииИлияна Йотова, исполнявшая обязанности президента Болгарии после отставки Румена Радева, победила на выборах лидера страны.Результаты были опубликованы по итогам второго тура президентских выборов в Болгарии. Они состоялись в минувшее воскресенье, 1 ноября, и в них приняли участие два кандидата: исполняющая обязанности главы государства Илияна Йотова и бывший и.о. премьер-министра Андрей Гюров.Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК Болгарии, Илияна Йотова набрала 57,57% голосов, а Гюров 39,48%.Награда главе крымского отделения "Россия сегодня" Елене ЧерышевойПрезидент России Владимир Путин отметил почетными грамотами сотрудников международной медиагруппы "Россия сегодня", в том числе руководителя регионального подразделения медиагруппы в Симферополе Елену Черышеву.Елена Черышева и другие сотрудники медиагруппы награждены почетными грамотами президента РФ за заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу.Временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов ввела РоссияПравительство России временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза. Уточняется, что запрет веден на три месяца и распространяется на вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола и ортоксилола, а также фенола и параксилола.Вещества используются в том числе при производстве лакокрасочных покрытий для автостроения, авиастроения, судостроения и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности, объяснили решение в правительстве, отметив, что оно направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьем отечественных промышленных предприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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1920
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день
Орден Мужества сотруднику железной дороги в Крыму и теракты Киева с FPV-очками: главное за день

Теракты Киева с FPV-очками и орден Мужества помощнику машиниста в Крыму – главное за день

23:11 02.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги, погибшего при атаке ВСУ. ФСБ России предотвратила теракты Киева с применением заминированных FPV-очков для дронов. Илияна Йотова, исполнявшая обязанности президента Болгарии, победила на выборах лидера государства. Президент России Владимир Путин наградил главу отделения "Россия сегодня" в Крыму Елену Черышеву. Правительство России временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Орден Мужества вручен семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста

Глава Крыма Сергей Аксенов передал орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги (КЖД) Ивана Шведова, который погиб при повторной атаке ВСУ на локомотив. Об этом Аксенов написал в своем канале в МАКС.
Помощник машиниста погиб в июне 2026 года из-за удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Указом президента России Владимира путина Иван Шведов посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.
Боевая работа группы противодействия БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
Вчера, 13:39
Новости СВО – что происходит на фронте

Киев готовил в зоне СВО серию терактов с FPV-очками

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов Киева, в ходе которых планировалось применение заминированных очков для дронов.
Взрывные устройства должны были сдетонировать при включении FPV-очков. Теракты привели бы к гибели военнослужащих. Организован розыск лиц, причастных к отправке самодельных взрывных устройств.
Полиция на месте происшествия в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области, где вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома
Вчера, 22:56
Под Киевом у стен "тюрьмы" Нацгвардии начались столкновения людей с силовиками

Избран новый президент Болгарии

Илияна Йотова, исполнявшая обязанности президента Болгарии после отставки Румена Радева, победила на выборах лидера страны.
Результаты были опубликованы по итогам второго тура президентских выборов в Болгарии. Они состоялись в минувшее воскресенье, 1 ноября, и в них приняли участие два кандидата: исполняющая обязанности главы государства Илияна Йотова и бывший и.о. премьер-министра Андрей Гюров.
Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК Болгарии, Илияна Йотова набрала 57,57% голосов, а Гюров 39,48%.
Радиотелескоп РТ-22 Симеизской обсерватории, входящей в состав Крымской астрофизической обсерватории на фоне полной луны - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
Вчера, 18:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер

Награда главе крымского отделения "Россия сегодня" Елене Черышевой

Президент России Владимир Путин отметил почетными грамотами сотрудников международной медиагруппы "Россия сегодня", в том числе руководителя регионального подразделения медиагруппы в Симферополе Елену Черышеву.
Елена Черышева и другие сотрудники медиагруппы награждены почетными грамотами президента РФ за заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу.
Проекты современных университетских кампусов
Вчера, 12:50
В Крыму обучаются иностранные студенты из 39 стран

Временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов ввела Россия

Правительство России временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза. Уточняется, что запрет веден на три месяца и распространяется на вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола и ортоксилола, а также фенола и параксилола.
Вещества используются в том числе при производстве лакокрасочных покрытий для автостроения, авиастроения, судостроения и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности, объяснили решение в правительстве, отметив, что оно направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьем отечественных промышленных предприятий.
Электронный страховой полис ОМС с российскими чипами
Вчера, 22:22
Новые методы высокотехнологичной медпомощи включат в ОМС
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму 3 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 3 ноября
23:11Орден Мужества сотруднику железной дороги в Крыму и теракты Киева с FPV-очками: главное за день
22:56Под Киевом у стен "тюрьмы" Нацгвардии начались столкновения людей с силовиками
22:37Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые
22:22Новые методы высокотехнологичной медпомощи включат в ОМС
22:03На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии
21:47Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару
21:37Польша проводит спецоперацию на границе с Россией
21:22В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества
21:07Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота
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20:34В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году
20:23Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом
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19:22Большой этнографический диктант: как принять участие в Крыму
19:10Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву
18:55Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер
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