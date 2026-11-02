Новые методы высокотехнологичной медпомощи включат в ОМС
В программу ОМС планируют включить новые методы высокотехнологичной медпомощи
© Фото предоставлено АО "Гознак" / Перейти в фотобанкЭлектронный страховой полис ОМС с российскими чипами
© Фото предоставлено АО "Гознак"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого замминистра здравоохранения России Владимира Зеленского.
"Мы сейчас обсуждаем, находимся на этапе рассмотрения бюджета. Я могу сказать, что мы действительно рассматриваем при разработке программы госгарантий включение новых методов высокотехнологичной помощи в программу ОМС", – сказал он.
По словам замминистра, для Минздрава РФ важно не только введение новых методов, но и повышение доступности медпомощи и тиражирование действующих методов. Так, в 2026 году в программу ОМС включили технологии CAR-T для онкогематологии.
"Не многие страны мира могут похвастаться тем, что в программе покрытия, общедоступного для всех граждан, есть такие технологии, как CAR-T-технологии гематологические или, например, включение вакцины м-РМК онкологической", – отметил первый замглавы Минздрава.
Ранее сообщалось, что россиянам с избыточной массой тела стала доступна хирургическая помощь по полису ОМС. Определенные методы бариатрии успешно применяют и в Крыму.
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