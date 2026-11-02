https://crimea.ria.ru/20261102/novye-metody-vysokotekhnologichnoy-medpomoschi-vklyuchat-v-oms-1160710287.html

Новые методы высокотехнологичной медпомощи включат в ОМС

Новые методы высокотехнологичной медпомощи включат в ОМС - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Новые методы высокотехнологичной медпомощи включат в ОМС

В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T22:22

2026-11-02T22:22

2026-11-02T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого замминистра здравоохранения России Владимира Зеленского.По словам замминистра, для Минздрава РФ важно не только введение новых методов, но и повышение доступности медпомощи и тиражирование действующих методов. Так, в 2026 году в программу ОМС включили технологии CAR-T для онкогематологии.Ранее сообщалось, что россиянам с избыточной массой тела стала доступна хирургическая помощь по полису ОМС. Определенные методы бариатрии успешно применяют и в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В компании "Крыммедстрах" рассказали, как студенту оформить полис ОМССтоматологические услуги: что покрывает ОМС?Диспансеризация в Крыму: как пройти и что важно знать

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2026

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россия, новости, омс, медицина, здравоохранение в россии, минздрав рф