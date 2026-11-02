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Новости СВО – что происходит на фронте - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Новости СВО – что происходит на фронте
Новости СВО – что происходит на фронте - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Новости СВО – что происходит на фронте
ВСУ за сутки потеряли еще 925 боевиков, военную технику и вооружение, сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T13:39
2026-11-02T13:39
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 925 боевиков, военную технику и вооружение, сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.Российские подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 110 солдат, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группы войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 115 военных, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 150 боевиков, две боевые бронированные машины и 25 автомобилей.Военнослужащие группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили 335 солдат, 11 боевых бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли 195 человек, три боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 20 украинских неонацистов и восемь автомобилей.Также российские военные поразили вражеские объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха сборки и места хранения дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили 658 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 277 381 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 502 танка и других боевых бронированных машин, 1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 859 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 161 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:212 вражеских дронов уничтожены над регионами России и акваториями морейВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун"ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО – что происходит на фронте

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили еще почти 1000 украинских боевиков

13:39 02.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 925 боевиков, военную технику и вооружение, сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.
Российские подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 110 солдат, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группы войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 115 военных, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 150 боевиков, две боевые бронированные машины и 25 автомобилей.
Сводка Минобороны на 2 октября 2026 годаСводка Минобороны на 2 октября 2026 года
Военнослужащие группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили 335 солдат, 11 боевых бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли 195 человек, три боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 20 украинских неонацистов и восемь автомобилей.
Также российские военные поразили вражеские объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха сборки и места хранения дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили 658 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 277 381 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 502 танка и других боевых бронированных машин, 1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 859 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 161 единица специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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