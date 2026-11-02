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Новости Крыма на утро 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Новости Крыма на утро 2 ноября
Новости Крыма на утро 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Новости Крыма на утро 2 ноября
В Крыму и Севастополе ночь на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T08:25
2026-11-02T08:25
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме.Главное в Крыму и Севастополе на утро 2 ноября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на понедельник беспилотную опасность не объявляли.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 2 ноября нет.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования необходимы для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме, информирует"Крымэнерго".Ночью из-за аварии обесточенными частично остались Алупка, поселок Гаспра и микрорайон Васильевка в Ялте. Спустя два часа электроснабжение восстановили.2 ноября в Крыму моторное топливо по фиксированной цене будут продавать на автозаправочных станциях сетей АТАН, ТЭС и "Формула". Продажа началась с 8 утра.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.Троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Остальные троллейбусы и автобусы работают по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, энергосистема крыма
Новости Крыма на утро 2 ноября

Новости Крыма и Севастополя на утро 2 ноября

08:25 02.11.2026
 
© Национальный парк "Крымский" в ВКНациональный парк "Крымский"
Национальный парк Крымский
© Национальный парк "Крымский" в ВК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 2 ноября - в подборке РИА Новости Крым.

Новости Крыма

На территории Крыма в ночь на понедельник беспилотную опасность не объявляли.
Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 2 ноября нет.
На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования необходимы для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме, информирует"Крымэнерго".
Ночью из-за аварии обесточенными частично остались Алупка, поселок Гаспра и микрорайон Васильевка в Ялте. Спустя два часа электроснабжение восстановили.
2 ноября в Крыму моторное топливо по фиксированной цене будут продавать на автозаправочных станциях сетей АТАН, ТЭС и "Формула". Продажа началась с 8 утра.

Новости Севастополя

В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.
Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.
Троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Остальные троллейбусы и автобусы работают по расписанию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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