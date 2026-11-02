https://crimea.ria.ru/20261102/novosti-kryma-na-utro-2-noyabrya-1160697683.html

Новости Крыма на утро 2 ноября

Новости Крыма на утро 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Новости Крыма на утро 2 ноября

В Крыму и Севастополе ночь на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме. РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T08:25

2026-11-02T08:25

2026-11-02T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь на понедельник прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме.Главное в Крыму и Севастополе на утро 2 ноября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на понедельник беспилотную опасность не объявляли.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 2 ноября нет.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования необходимы для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме, информирует"Крымэнерго".Ночью из-за аварии обесточенными частично остались Алупка, поселок Гаспра и микрорайон Васильевка в Ялте. Спустя два часа электроснабжение восстановили.2 ноября в Крыму моторное топливо по фиксированной цене будут продавать на автозаправочных станциях сетей АТАН, ТЭС и "Формула". Продажа началась с 8 утра.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.Троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Остальные троллейбусы и автобусы работают по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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