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На улице Демидова в Севастополе досрочно открыли движение
На улице Демидова в Севастополе досрочно открыли движение - РИА Новости Крым, 02.11.2026
На улице Демидова в Севастополе досрочно открыли движение
На улице Демидова в Севастополе досрочно открыли рабочее движение после капитального ремонта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T12:38
2026-11-02T12:38
2026-11-02T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. На улице Демидова в Севастополе досрочно открыли рабочее движение после капитального ремонта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Движение на улице перекрыли 27 августа. Планировалось, что работы продлятся до 25 ноября.Сейчас, по его словам, продолжаются работы по возвращению исторической брусчатки и на улице Шмидта. Там объект готов на 60%. Завершить капитальный ремонт улицы Шмидта планируется к декабрю.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что улицы Демидова и Шмидта были основными объездными путями во время ремонта на Адмирала Октябрьского, пролный ремонт которого окончили в октябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя вернули историческую брусчатку"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеМосты и ливневку капитально отремонтируют в Симферополе до конца года
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог, городская среда
На улице Демидова в Севастополе досрочно открыли движение
В Севастополе досрочно открыли рабочее движение на улице Демидова – Развожаев