https://crimea.ria.ru/20261102/na-ulitse-demidova-v-sevastopole-dosrochno-otkryli-dvizhenie-1160704311.html

На улице Демидова в Севастополе досрочно открыли движение

На улице Демидова в Севастополе досрочно открыли движение - РИА Новости Крым, 02.11.2026

На улице Демидова в Севастополе досрочно открыли движение

На улице Демидова в Севастополе досрочно открыли рабочее движение после капитального ремонта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T12:38

2026-11-02T12:38

2026-11-02T12:38

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

ремонт и строительство дорог

городская среда

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/02/1160703250_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_83518f752ad99be9d3a2ca669c2309fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. На улице Демидова в Севастополе досрочно открыли рабочее движение после капитального ремонта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Движение на улице перекрыли 27 августа. Планировалось, что работы продлятся до 25 ноября.Сейчас, по его словам, продолжаются работы по возвращению исторической брусчатки и на улице Шмидта. Там объект готов на 60%. Завершить капитальный ремонт улицы Шмидта планируется к декабрю.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что улицы Демидова и Шмидта были основными объездными путями во время ремонта на Адмирала Октябрьского, пролный ремонт которого окончили в октябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя вернули историческую брусчатку"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеМосты и ливневку капитально отремонтируют в Симферополе до конца года

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог, городская среда