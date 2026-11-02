https://crimea.ria.ru/20261102/na-ukrainskikh-aes-ogranichili-generatsiyu-elektroenergii-1160725998.html

На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии

На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии - РИА Новости Крым, 02.11.2026

На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии

На Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций, сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T22:03

2026-11-02T22:03

2026-11-02T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций, сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.Ранее сообщалось, что в Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов Киева начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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новости, украина, аэс, атомная энергетика, отключение электроэнергии