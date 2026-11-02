Рейтинг@Mail.ru
На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261102/na-ukrainskikh-aes-ogranichili-generatsiyu-elektroenergii-1160725998.html
На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии
На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии - РИА Новости Крым, 02.11.2026
На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии
На Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций, сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T22:03
2026-11-02T22:03
новости
украина
аэс
атомная энергетика
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/14/1145080547_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_8aff13e6dd3c3b587a6e0e6b4014c1db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций, сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.Ранее сообщалось, что в Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов Киева начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261102/lyudi-s-oruzhiem-uderzhivayut-desyatki-muzhchin-v-podvale-chto-proiskhodit-pod-kievom-1160725023.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/14/1145080547_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cea646c6359d0dc07f7d46c53ef51845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, аэс, атомная энергетика, отключение электроэнергии
На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии

На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии из-за повреждений

22:03 02.11.2026
 
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Игорь Костин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций, сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
"Диспетчер искусственно ограничивает генерацию атомных электростанций, потому что не весь объем электрической энергии могут принять подстанции Укрэнерго, потому что они повреждены. Во-вторых, не могут принять подстанции ДТЭК, которые находятся в Киеве и Киевской области", – цитирует украинского нардепа РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.
Руководство детских садов Киева начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Автомобиль полиции. Украина
20:23
Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом
 
НовостиУкраинаАЭСАтомная энергетикаОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии
21:47Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару
21:37Польша проводит спецоперацию на границе с Россией
21:22В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества
21:07Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота
20:48Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом
20:34В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году
20:23Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом
20:08Рубиновые звезды Московского Кремля – главные факты в инфографике
19:55Про эстетику странного: в Крыму работает психотерапевтический плейбэк
19:38КФУ принял на обучение более 250 иностранцев
19:22Большой этнографический диктант: как принять участие в Крыму
19:10Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву
18:55Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер
18:31Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены
18:02Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров
17:50Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
17:38День народного единства в Севастополе: какие мероприятия пройдут
17:27Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек
17:10Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят
Лента новостейМолния