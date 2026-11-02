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Мы спокойно стали жить: как устроились эвакуированные из Алешек - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Мы спокойно стали жить: как устроились эвакуированные из Алешек
Мы спокойно стали жить: как устроились эвакуированные из Алешек - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Мы спокойно стали жить: как устроились эвакуированные из Алешек
Эвакуированные жители Алешек получают медпомощь и все необходимое, людям помогают оформить документы, детей определят в школы, а взрослым помогут с... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T13:55
2026-11-02T14:00
алешки
гуманитарная миссия в алешках
новости
яна лантратова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Эвакуированные жители Алешек получают медпомощь и все необходимое, людям помогают оформить документы, детей определят в школы, а взрослым помогут с трудоустройством. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в рамках пресс-конференции, посвященной итогам гуманитарной миссии в Алешках, в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия Сегодня" в Москве.По ее словам, первая колонна людей, которые приняли решение остаться на территории Российской Федерации, доехала в пункт временного размещения изначально в Симферополе, затем часть отправилась в Краснодарский край. Кто-то изъявил желание остаться в Скадовске. Пункты временного размещения организованы на базе оздоровительных центров."Я знаю, что из регионального бюджета будут некоторые выплаты, будет предоставлено все необходимое. Но в первую очередь это и документы, и связь, и медицина. Детей устроить в школу, организовывать образовательный процесс. Более того, если учебное заведение находится на каком-то расстоянии от ПВР, даже организуются специальные автобусы, чтобы детей привозить. Людям сразу дается возможность трудоустроиться", – продолжила омбудсмен.По словам самих эвакуированных, в пунктах временного размещения они получают все необходимое, но главное – чувствуют себя в безопасности.Основными задачами прошедшей гуманитарной миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов и завершилась 30 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков ответил на вопрос о возможности новых гуманитарных операцийМеланья Трамп назвала гуманитарную миссию в Алешках успешнойВывезенным из Алешек людям помогают в Крыму с документами и выплатами
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алешки, гуманитарная миссия в алешках, новости, яна лантратова
Мы спокойно стали жить: как устроились эвакуированные из Алешек

Эвакуированные жители Алешек получают медпомощь и все необходимое – Лантратова

13:55 02.11.2026 (обновлено: 14:00 02.11.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭвакуированных жителей Алешек разместили в ПВР в Краснодарском крае
Эвакуированных жителей Алешек разместили в ПВР в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Эвакуированные жители Алешек получают медпомощь и все необходимое, людям помогают оформить документы, детей определят в школы, а взрослым помогут с трудоустройством. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в рамках пресс-конференции, посвященной итогам гуманитарной миссии в Алешках, в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия Сегодня" в Москве.

"Сейчас с людьми работают врачи, будет проведено необходимое лечение для каждого, работают психологи на месте. Кроме того, сейчас силами руководства региона организована выездная работа МФЦ. Людям помогают восстанавливать документы, которых у них нет, помогают регистрироваться на "Госуслугах", представители банков помогают открывать счета. Конечно, людям предоставлены SIM-карты и возможность связи с родными и близкими", – рассказала Лантратова.

По ее словам, первая колонна людей, которые приняли решение остаться на территории Российской Федерации, доехала в пункт временного размещения изначально в Симферополе, затем часть отправилась в Краснодарский край. Кто-то изъявил желание остаться в Скадовске. Пункты временного размещения организованы на базе оздоровительных центров.
"Я знаю, что из регионального бюджета будут некоторые выплаты, будет предоставлено все необходимое. Но в первую очередь это и документы, и связь, и медицина. Детей устроить в школу, организовывать образовательный процесс. Более того, если учебное заведение находится на каком-то расстоянии от ПВР, даже организуются специальные автобусы, чтобы детей привозить. Людям сразу дается возможность трудоустроиться", – продолжила омбудсмен.
По словам самих эвакуированных, в пунктах временного размещения они получают все необходимое, но главное – чувствуют себя в безопасности.

"Во-первых, мы сейчас спокойно стали жить, спим спокойно. То есть вообще жизнь у нас поменялась кардинально и очень сильно в лучшую сторону. Из всего, что мы бы хотели, нам, с моей точки зрения, все предоставляют. Даже еще наперед предлагают", – рассказал в рамках телемоста с московским пресс-центром один из эвакуированных жителей Алешек.

Основными задачами прошедшей гуманитарной миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.
Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов и завершилась 30 октября.
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