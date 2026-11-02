https://crimea.ria.ru/20261102/mobilnoe-prilozhenie-mchs-podverglos-kiberatake-1160697546.html
Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке
Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке
Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате которой россиянам стали поступать сообщения с фейковой информацией. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T05:59
2026-11-02T05:59
2026-11-02T06:00
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате которой россиянам стали поступать сообщения с фейковой информацией. Об этом сообщили в ведомстве.При этом система оповещения населения РФ работает в штатном режиме, взлом мобильного приложения не оказал влияния на ее работу, подчеркнули в МЧС."Оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание. Мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования", - отметили в ведомстве.В настоящее время специалисты работают над устранением уязвимости приложения и восстанавливают его функционал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), кибербезопасность, новости, хакеры, россия
Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке
Мобильное приложение МЧС России подверглось кибератаке
05:59 02.11.2026 (обновлено: 06:00 02.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате которой россиянам стали поступать сообщения с фейковой информацией. Об этом сообщили в ведомстве.
"Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению", — говорится в сообщении.
При этом система оповещения населения РФ работает в штатном режиме, взлом мобильного приложения не оказал влияния на ее работу, подчеркнули в МЧС.
"Оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание. Мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования", - отметили в ведомстве.
В настоящее время специалисты работают над устранением уязвимости приложения и восстанавливают его функционал.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.