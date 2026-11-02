Рейтинг@Mail.ru
Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261102/mobilnoe-prilozhenie-mchs-podverglos-kiberatake-1160697546.html
Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке
Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке
Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате которой россиянам стали поступать сообщения с фейковой информацией. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T05:59
2026-11-02T06:00
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
кибербезопасность
новости
хакеры
россия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110824/56/1108245610_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9669fb4b6abae70d687317c1ac19352c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате которой россиянам стали поступать сообщения с фейковой информацией. Об этом сообщили в ведомстве.При этом система оповещения населения РФ работает в штатном режиме, взлом мобильного приложения не оказал влияния на ее работу, подчеркнули в МЧС."Оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание. Мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования", - отметили в ведомстве.В настоящее время специалисты работают над устранением уязвимости приложения и восстанавливают его функционал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110824/56/1108245610_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_a4d68e6ea8a78c71704f7b29f8f8314f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), кибербезопасность, новости, хакеры, россия
Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке

Мобильное приложение МЧС России подверглось кибератаке

05:59 02.11.2026 (обновлено: 06:00 02.11.2026)
 
© Fotolia/ Andrey Popov / Перейти в фотобанкХакер
Хакер
© Fotolia/ Andrey Popov
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате которой россиянам стали поступать сообщения с фейковой информацией. Об этом сообщили в ведомстве.
"Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению", — говорится в сообщении.
При этом система оповещения населения РФ работает в штатном режиме, взлом мобильного приложения не оказал влияния на ее работу, подчеркнули в МЧС.
"Оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание. Мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования", - отметили в ведомстве.
В настоящее время специалисты работают над устранением уязвимости приложения и восстанавливают его функционал.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)КибербезопасностьНовостиХакерыРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:28Бензин в Крыму по 100 рублей можно купить на АЗС трех сетей
07:10Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт
06:47Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт
06:28Короткая рабочая неделя началась в России
05:59Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 2 ноября
23:35Пассажирский самолет упал на жилой район во Флориде
23:23Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света
23:09Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"
21:33Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное
21:13Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции
21:05Сборная России заняла второе место в чемпионате мира по спортивной борьбе
20:56Как не заболеть гриппом всей семьей
20:43Достучаться: кто поможет спасти детей от вербовки – мнение
20:35В небе над Россией сбили 47 украинских дронов
20:02Быстро и без "самодеятельности" – что делать при признаках инсульта
19:46В Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученым
19:32Заменит ли белая икра красную или черную в условиях дефицита – мнение
19:07Крымский мост сейчас - ситуация к вечеру воскресенья
Лента новостейМолния