https://crimea.ria.ru/20261102/mobilnoe-prilozhenie-mchs-podverglos-kiberatake-1160697546.html

Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке

Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате которой россиянам стали поступать сообщения с фейковой информацией. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T05:59

2026-11-02T05:59

2026-11-02T06:00

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

кибербезопасность

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате которой россиянам стали поступать сообщения с фейковой информацией. Об этом сообщили в ведомстве.При этом система оповещения населения РФ работает в штатном режиме, взлом мобильного приложения не оказал влияния на ее работу, подчеркнули в МЧС."Оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание. Мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования", - отметили в ведомстве.В настоящее время специалисты работают над устранением уязвимости приложения и восстанавливают его функционал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), кибербезопасность, новости, хакеры, россия