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Меланья Трамп назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной
Меланья Трамп назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Меланья Трамп назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной
Первая леди Соединенных Штатов Америки Меланья Трамп, которая координировала гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области, назвала проведенную операцию... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T08:06
2026-11-02T08:06
2026-11-02T08:06
алешки
гуманитарная миссия в алешках
херсонская область
меланья трамп
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Первая леди Соединенных Штатов Америки Меланья Трамп, которая координировала гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области, назвала проведенную операцию успешной, выразив признательность России и Украине за сотрудничество в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом она написала в соцсети Х.Первая леди США также выразила надежду на то, что миссия в Алешках станет основой для прочного мира между двумя странами.Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что гуманитарная миссия в Алешках, координируемая первой леди Меланией Трамп, стала прорывом и, хотя она завершилась, это позволит продолжить поставки гуманитарной помощи.Лантратова обратилась к Меланье Трамп с просьбой продолжить гуманитарные миссии Гуманитарная миссия в херсонских Алешки была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность.В связи с проведением операции в районе Алешек вводили "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября до 23.59 1 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что все обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области были соблюдены обеими сторонами – операция прошла без инцидентов.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вооруженные силы Украины минировали подходы к городу, фактически создав практически гуманитарную катастрофу. Он также отмечал вклад первой леди США Меланьи Трамп в организацию гуманитарной миссии в Алешках, направленной на оказание помощи мирным людям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывезенным из Алешек людям помогают в Крыму с документами и выплатами Алешки – гуманитарная миссия: Лантратова поблагодарила Крым за участие Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова
алешки
херсонская область
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алешки, гуманитарная миссия в алешках, херсонская область, меланья трамп, сша, украина, россия
Меланья Трамп назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной
Меланья Трамп поблагодарила Россию и Украину за успех гуманитарной миссии в Алешках
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Первая леди Соединенных Штатов Америки Меланья Трамп, которая координировала гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области, назвала проведенную операцию успешной, выразив признательность России и Украине за сотрудничество в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом она написала в соцсети Х.
"Миссия прошла успешно, обеспечена доставка жизненно важной помощи в регион и эвакуация около 800 человек. От имени Америки я выражаю признательность России и Украине за их лидерство и сотрудничество в рамках соглашения о прекращении огня в Алешках", – цитирует сообщение РИА Новости.
Первая леди США также выразила надежду на то, что миссия в Алешках станет основой для прочного мира между двумя странами.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что гуманитарная миссия в Алешках, координируемая первой леди Меланией Трамп, стала прорывом и, хотя она завершилась, это позволит продолжить поставки гуманитарной помощи.
Гуманитарная миссия в херсонских Алешки была завершена
вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность.
В связи с проведением операции
в районе Алешек вводили "режим тишины
" с 04.00 мск 27 октября до 23.59 1 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что все обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области были соблюдены обеими сторонами – операция прошла без инцидентов.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вооруженные силы Украины минировали подходы к городу, фактически создав практически гуманитарную катастрофу. Он также отмечал вклад первой леди США Меланьи Трамп в организацию гуманитарной миссии в Алешках, направленной на оказание помощи мирным людям.
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