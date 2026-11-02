Рейтинг@Mail.ru
Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261102/lyudi-s-oruzhiem-uderzhivayut-desyatki-muzhchin-v-podvale-chto-proiskhodit-pod-kievom-1160725023.html
Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом
Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом
В Петропавловской Борщаговке Киевской области вооруженные люди, предположительно, военнослужащие Нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома около 30 РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T20:23
2026-11-02T20:23
киевская область
новости
украина
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
происшествия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110473/26/1104732676_0:2:600:340_1920x0_80_0_0_8e6938680498a0ec9708b42acfa14d4f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Петропавловской Борщаговке Киевской области вооруженные люди, предположительно, военнослужащие Нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома около 30 человек, пытают и избивают их. Об этом сообщают украинские СМИ.По данным журналистов, медработница рассказала полицейским, что ей прислали видео из подвала. На кадрах, опубликованных рядом изданий, люди находятся в тяжелом состоянии, их пытают.Одна из присутствующих на месте женщин утверждает, что среди удерживаемых - ее муж, который оказался там после того, как самовольно оставил воинскую часть.Вечером возле дома собрались люди. Они требуют отпустить удерживаемых. Собравшиеся призывают полицию зайти в дом и проверить, но украинские силовики отказываются.Сообщается, что один из собравшихся мужчин попытался проникнуть на территорию объекта через забор, но ему разбили голову.Позже прибывшая на место женщина-медик на коленях попросила позволить ей зайти на территорию объекта, чтобы оказать помощь людям. Ей в итоге позволили это сделать. Также с ней в дом зашел представитель полиции.По ее словам, она обошла с представителем полиции все этажи, подвал и чердак. Всего в доме удерживают около 25-30 мужчин. Медикам разрешили забрать только четверых тяжело раненных. У одного из них сломан позвоночник.Люди возле здания требуют, чтобы отпустили всех.Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, а также некоторые украинские паблики утверждают, что данный дом – это "пыточная ТЦК" (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). В них военкомы удерживают и избивают мобилизованных мужчин.По его словам, отдельные частные дома или отдаленные заброшенные здания используются для дополнительного заработка. Людей похищают, удерживают, пытают и вымогают у их родственников деньги, утверждает нардеп.К дому прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он заявил, что четверых удерживавшихся в здании, нуждавшихся в медицинской помощи, уже отправили в больницу. По словам Пивненко, они были пойманы после того, как самовольно ушли из своих частей (СЗЧ).Некоторые украинские паблики сообщают, что дом в Петропавловской Борщаговке является неофициальной "тюрьмой", которую устроили представители 13-й бригады Нацгвардии "Хартия"". По их данным, на территории этого объекта могут удерживаться люди, ушедшие в СЗЧ из их подразделений, а также те, кого готовят к "выкупу".Официальной информации от правоохранителей на данный момент не поступало. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киевская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110473/26/1104732676_88:0:541:340_1920x0_80_0_0_a2a0869e3924a63753d767a54987cbd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киевская область, новости, украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), происшествия
Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом

В Киевской области люди с оружием удерживают в подвале несколько десятков мужчин

20:23 02.11.2026
 
© © Fotolia/ O.Farion / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции. Украина
Автомобиль полиции. Украина
© © Fotolia/ O.Farion
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Петропавловской Борщаговке Киевской области вооруженные люди, предположительно, военнослужащие Нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома около 30 человек, пытают и избивают их. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным журналистов, медработница рассказала полицейским, что ей прислали видео из подвала. На кадрах, опубликованных рядом изданий, люди находятся в тяжелом состоянии, их пытают.
Одна из присутствующих на месте женщин утверждает, что среди удерживаемых - ее муж, который оказался там после того, как самовольно оставил воинскую часть.
Вечером возле дома собрались люди. Они требуют отпустить удерживаемых. Собравшиеся призывают полицию зайти в дом и проверить, но украинские силовики отказываются.
Сообщается, что один из собравшихся мужчин попытался проникнуть на территорию объекта через забор, но ему разбили голову.
Позже прибывшая на место женщина-медик на коленях попросила позволить ей зайти на территорию объекта, чтобы оказать помощь людям. Ей в итоге позволили это сделать. Также с ней в дом зашел представитель полиции.
По ее словам, она обошла с представителем полиции все этажи, подвал и чердак. Всего в доме удерживают около 25-30 мужчин. Медикам разрешили забрать только четверых тяжело раненных. У одного из них сломан позвоночник.
Люди возле здания требуют, чтобы отпустили всех.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, а также некоторые украинские паблики утверждают, что данный дом – это "пыточная ТЦК" (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). В них военкомы удерживают и избивают мобилизованных мужчин.
"По факту, сегодня в Киеве публично была раскрыта одна из пыточных. Таких домов для пыток в Украине - десятки. Обычно подобными местами становятся подвалы ТЦК и другие административные учреждения", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, отдельные частные дома или отдаленные заброшенные здания используются для дополнительного заработка. Людей похищают, удерживают, пытают и вымогают у их родственников деньги, утверждает нардеп.
К дому прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он заявил, что четверых удерживавшихся в здании, нуждавшихся в медицинской помощи, уже отправили в больницу. По словам Пивненко, они были пойманы после того, как самовольно ушли из своих частей (СЗЧ).
Некоторые украинские паблики сообщают, что дом в Петропавловской Борщаговке является неофициальной "тюрьмой", которую устроили представители 13-й бригады Нацгвардии "Хартия"". По их данным, на территории этого объекта могут удерживаться люди, ушедшие в СЗЧ из их подразделений, а также те, кого готовят к "выкупу".
Официальной информации от правоохранителей на данный момент не поступало.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Киевская областьНовостиУкраинаТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии
21:47Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару
21:37Польша проводит спецоперацию на границе с Россией
21:22В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества
21:07Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота
20:48Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом
20:34В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году
20:23Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом
20:08Рубиновые звезды Московского Кремля – главные факты в инфографике
19:55Про эстетику странного: в Крыму работает психотерапевтический плейбэк
19:38КФУ принял на обучение более 250 иностранцев
19:22Большой этнографический диктант: как принять участие в Крыму
19:10Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву
18:55Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер
18:31Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены
18:02Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров
17:50Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
17:38День народного единства в Севастополе: какие мероприятия пройдут
17:27Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек
17:10Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят
Лента новостейМолния