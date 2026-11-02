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Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом

Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом

В Петропавловской Борщаговке Киевской области вооруженные люди, предположительно, военнослужащие Нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома около 30 РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T20:23

2026-11-02T20:23

2026-11-02T20:23

киевская область

новости

украина

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Петропавловской Борщаговке Киевской области вооруженные люди, предположительно, военнослужащие Нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома около 30 человек, пытают и избивают их. Об этом сообщают украинские СМИ.По данным журналистов, медработница рассказала полицейским, что ей прислали видео из подвала. На кадрах, опубликованных рядом изданий, люди находятся в тяжелом состоянии, их пытают.Одна из присутствующих на месте женщин утверждает, что среди удерживаемых - ее муж, который оказался там после того, как самовольно оставил воинскую часть.Вечером возле дома собрались люди. Они требуют отпустить удерживаемых. Собравшиеся призывают полицию зайти в дом и проверить, но украинские силовики отказываются.Сообщается, что один из собравшихся мужчин попытался проникнуть на территорию объекта через забор, но ему разбили голову.Позже прибывшая на место женщина-медик на коленях попросила позволить ей зайти на территорию объекта, чтобы оказать помощь людям. Ей в итоге позволили это сделать. Также с ней в дом зашел представитель полиции.По ее словам, она обошла с представителем полиции все этажи, подвал и чердак. Всего в доме удерживают около 25-30 мужчин. Медикам разрешили забрать только четверых тяжело раненных. У одного из них сломан позвоночник.Люди возле здания требуют, чтобы отпустили всех.Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, а также некоторые украинские паблики утверждают, что данный дом – это "пыточная ТЦК" (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). В них военкомы удерживают и избивают мобилизованных мужчин.По его словам, отдельные частные дома или отдаленные заброшенные здания используются для дополнительного заработка. Людей похищают, удерживают, пытают и вымогают у их родственников деньги, утверждает нардеп.К дому прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он заявил, что четверых удерживавшихся в здании, нуждавшихся в медицинской помощи, уже отправили в больницу. По словам Пивненко, они были пойманы после того, как самовольно ушли из своих частей (СЗЧ).Некоторые украинские паблики сообщают, что дом в Петропавловской Борщаговке является неофициальной "тюрьмой", которую устроили представители 13-й бригады Нацгвардии "Хартия"". По их данным, на территории этого объекта могут удерживаться люди, ушедшие в СЗЧ из их подразделений, а также те, кого готовят к "выкупу".Официальной информации от правоохранителей на данный момент не поступало. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киевская область, новости, украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), происшествия