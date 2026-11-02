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Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
Перед Крымским мостом на выезде с полуострова резко выросла очередь перед досмотровыми пунктами, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T13:15
2026-11-02T13:15
2026-11-02T13:15
крымский мост
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тамань
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом на выезде с полуострова резко выросла очередь перед досмотровыми пунктами, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Машины перед транспортным переходом начали скапливаться со стороны Керчи час назад – по состоянию на 12 часов проезда ждали 30 автомобилей.На въезде в Крым проезд по-прежнему свободен.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
Крымский мост сейчас – на выезде с полуострова досмотра ждут 100 автомобилей