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Крушение самолета с россиянами в Афганистане – пилот пойдет под суд
Крушение самолета с россиянами в Афганистане – пилот пойдет под суд - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Крушение самолета с россиянами в Афганистане – пилот пойдет под суд
Расследование уголовного дела о крушении в Афганистане самолета с российскими гражданами на борту завершено. Как сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ, дело РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T11:15
2026-11-02T11:15
2026-11-02T11:15
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
авиакатастрофа
афганистан
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Расследование уголовного дела о крушении в Афганистане самолета с российскими гражданами на борту завершено. Как сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ, дело в отношении пилота передано в суд.20 января 2024 года в Афганистане исчез с радаров частный самолет Falcon, выполнявший чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа. СК России возбудил уголовное дело . После крушения выжили четыре находящихся на борту человека, двое пассажиров погибли.По данным следствия, при наличии сильного встречного ветра и риска аварии из-за нехватки топлива пилот продолжил полет, проигнорировав опасность. Самовыключение обоих двигателей произошло из-за полной выработки топлива. Кроме гибели людей, происшествие повлекло ущерб в размере более 47 млн рублей в связи с уничтожением самолета.В ходе следствия допрошены свидетели, проведены оценочная, судебно-медицинская, летно-техническая и иные судебные экспертизы, получен отчет Межгосударственного авиационного комитета. Следственные действия проводились в том числе на территории Афганистана, Индии и Таджикистана. В рамках запросов о правовой помощи участие в расследовании приняли компетентные органы указанных государств. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский пассажирский самолет потерпел крушение в АфганистанеПриходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в АфганистанеДва человека выжили в катастрофе самолета в Непале – СМИ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, авиакатастрофа, афганистан, новости
Крушение самолета с россиянами в Афганистане – пилот пойдет под суд
Расследование уголовного дела о крушении в Афганистане самолета с россиянами завершено
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Расследование уголовного дела о крушении в Афганистане самолета с российскими гражданами на борту завершено. Как сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ, дело в отношении пилота передано в суд.
20 января 2024 года в Афганистане исчез с радаров частный самолет Falcon, выполнявший чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа. СК России возбудил уголовное дело . После крушения выжили четыре находящихся на борту человека, двое пассажиров погибли.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего командира воздушного судна — самолета Falcon 10. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, крупного ущерба и смерть двух лиц", - говорится в сообщении.
По данным следствия, при наличии сильного встречного ветра и риска аварии из-за нехватки топлива пилот продолжил полет, проигнорировав опасность. Самовыключение обоих двигателей произошло из-за полной выработки топлива. Кроме гибели людей, происшествие повлекло ущерб в размере более 47 млн рублей в связи с уничтожением самолета.
В ходе следствия допрошены свидетели, проведены оценочная, судебно-медицинская, летно-техническая и иные судебные экспертизы, получен отчет Межгосударственного авиационного комитета. Следственные действия проводились в том числе на территории Афганистана, Индии и Таджикистана. В рамках запросов о правовой помощи участие в расследовании приняли компетентные органы указанных государств. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.
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