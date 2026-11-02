https://crimea.ria.ru/20261102/krushenie-samoleta-s-rossiyanami-v-afganistane--pilot-poydet-pod-sud-1160702043.html

Крушение самолета с россиянами в Афганистане – пилот пойдет под суд

Крушение самолета с россиянами в Афганистане – пилот пойдет под суд - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Крушение самолета с россиянами в Афганистане – пилот пойдет под суд

Расследование уголовного дела о крушении в Афганистане самолета с российскими гражданами на борту завершено. Как сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ, дело РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T11:15

2026-11-02T11:15

2026-11-02T11:15

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

авиакатастрофа

афганистан

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Расследование уголовного дела о крушении в Афганистане самолета с российскими гражданами на борту завершено. Как сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ, дело в отношении пилота передано в суд.20 января 2024 года в Афганистане исчез с радаров частный самолет Falcon, выполнявший чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа. СК России возбудил уголовное дело . После крушения выжили четыре находящихся на борту человека, двое пассажиров погибли.По данным следствия, при наличии сильного встречного ветра и риска аварии из-за нехватки топлива пилот продолжил полет, проигнорировав опасность. Самовыключение обоих двигателей произошло из-за полной выработки топлива. Кроме гибели людей, происшествие повлекло ущерб в размере более 47 млн рублей в связи с уничтожением самолета.В ходе следствия допрошены свидетели, проведены оценочная, судебно-медицинская, летно-техническая и иные судебные экспертизы, получен отчет Межгосударственного авиационного комитета. Следственные действия проводились в том числе на территории Афганистана, Индии и Таджикистана. В рамках запросов о правовой помощи участие в расследовании приняли компетентные органы указанных государств. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский пассажирский самолет потерпел крушение в АфганистанеПриходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в АфганистанеДва человека выжили в катастрофе самолета в Непале – СМИ

афганистан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, авиакатастрофа, афганистан, новости