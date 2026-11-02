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Короткая рабочая неделя началась в России
Короткая рабочая неделя началась в России - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Короткая рабочая неделя началась в России
Короткая рабочая неделя началась в России в связи с празднованием Дня народного единства. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T06:28
2026-11-02T06:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Короткая рабочая неделя началась в России в связи с празднованием Дня народного единства.День народного единства отмечается в РФ 4 ноября, это выходной день и в этом году он выпадает на среду.Как сообщалось, в новогодние праздники крымчане будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В следующем году предусмотрены трехдневные выходные к Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Первомаю, Дню победы, Дню России, а в ноябре будет сразу четыре выходных дня подряд ко Дню народного единства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Короткая рабочая неделя началась в России
В России началась короткая рабочая неделя
06:28 02.11.2026 (обновлено: 06:50 02.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Короткая рабочая неделя началась в России в связи с празднованием Дня народного единства.
День народного единства отмечается в РФ 4 ноября, это выходной день и в этом году он выпадает на среду.
Вторник, 3 ноября, – предпраздничный день, поэтому его продолжительность сократится на час. Всего, согласно производственному календарю, в ноябре будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней.
Как сообщалось, в новогодние праздники крымчане будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В следующем году предусмотрены трехдневные выходные к Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Первомаю, Дню победы, Дню России, а в ноябре будет сразу четыре выходных дня подряд ко Дню народного единства.
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