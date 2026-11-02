https://crimea.ria.ru/20261102/korotkaya-rabochaya-nedelya-nachalas-v-rossii-1160697864.html

Короткая рабочая неделя началась в России

Короткая рабочая неделя началась в России - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Короткая рабочая неделя началась в России

Короткая рабочая неделя началась в России в связи с празднованием Дня народного единства. РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T06:28

2026-11-02T06:28

2026-11-02T06:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Короткая рабочая неделя началась в России в связи с празднованием Дня народного единства.День народного единства отмечается в РФ 4 ноября, это выходной день и в этом году он выпадает на среду.Как сообщалось, в новогодние праздники крымчане будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В следующем году предусмотрены трехдневные выходные к Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Первомаю, Дню победы, Дню России, а в ноябре будет сразу четыре выходных дня подряд ко Дню народного единства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, россия, новости, день народного единства, производственный календарь