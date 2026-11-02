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Компания мужчин избила восемь человек и разгромила кафе в Крыму - дело в суде
Компания мужчин избила восемь человек и разгромила кафе в Крыму - дело в суде - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Компания мужчин избила восемь человек и разгромила кафе в Крыму - дело в суде
В Евпатории шестеро хулиганов пойдут под суд за избиение сотрудников и гостей кафе, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T11:53
2026-11-02T11:53
2026-11-02T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории шестеро хулиганов пойдут под суд за избиение сотрудников и гостей кафе, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма.В конце июня в одном из развлекательных заведений посетитель кафе напал на администратора, 24-летней пострадавшей понадобилась помощь медиков. Кроме того, посетитель вместе с приятелями нецензурно выражались, вели себя агрессивно, избили сотрудников заведения и пытались разгромить имущество.Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве и направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафеПобои в фитнес-клубе Крыма: полиция проводит проверкуВ Краснодаре мужчина избил на улице девушек и сбежал в соседний регион
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евпатория, крым, новости крыма, происшествия, суд, прокуратура республики крым
Компания мужчин избила восемь человек и разгромила кафе в Крыму - дело в суде
Прокуратура: в Крыму шестеро хулиганов ответят за избиение сотрудников и гостей кафе