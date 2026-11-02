https://crimea.ria.ru/20261102/kievskie-boeviki-atakovali-reysovyy-avtobus-v-lnr--est-pogibshiy-i-ranenye-1160727482.html

Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые

Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые

Один человек погиб и восемь получили ранения из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T22:37

2026-11-02T22:37

2026-11-02T22:37

новости

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

автобус

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и восемь получили ранения из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте работают оперативные службы, добавил глава республики.В субботу на автодороге в Беловодском муниципальном округе ЛНР был атакован автобус, который развозил работников маслозавода после смены. В результате удара погиб мужчина, две женщины пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, автобус, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу