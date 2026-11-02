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Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые
Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые
Один человек погиб и восемь получили ранения из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T22:37
2026-11-02T22:37
новости
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
автобус
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и восемь получили ранения из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте работают оперативные службы, добавил глава республики.В субботу на автодороге в Беловодском муниципальном округе ЛНР был атакован автобус, который развозил работников маслозавода после смены. В результате удара погиб мужчина, две женщины пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, автобус, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые

ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ЛНР – один человек погиб и 8 ранены

22:37 02.11.2026
 
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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и восемь получили ранения из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня вечером на участке дороги Родаково – Желтое Славяносербского муниципального округа неонацисты прицельно атаковали рейсовый автобус Луганск – Зимогорье. По предварительным данным, погиб один человек, еще 8 пострадали", – написал Пасечник в своем канале в МАКС.
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте работают оперативные службы, добавил глава республики.
В субботу на автодороге в Беловодском муниципальном округе ЛНР был атакован автобус, который развозил работников маслозавода после смены. В результате удара погиб мужчина, две женщины пострадали.
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НовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникАвтобусПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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