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Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые
Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые
Один человек погиб и восемь получили ранения из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T22:37
2026-11-02T22:37
2026-11-02T22:37
новости
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
автобус
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и восемь получили ранения из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте работают оперативные службы, добавил глава республики.В субботу на автодороге в Беловодском муниципальном округе ЛНР был атакован автобус, который развозил работников маслозавода после смены. В результате удара погиб мужчина, две женщины пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, автобус, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Киевские боевики атаковали рейсовый автобус в ЛНР – есть погибший и раненые
ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ЛНР – один человек погиб и 8 ранены