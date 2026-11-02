https://crimea.ria.ru/20261102/kiev-gotovil-v-zone-svo-seriyu-teraktov-s-ochkami-dlya-upravleniya-dronami-1160700474.html

Киев готовил в зоне СВО серию терактов с очками для управления дронами

Киев готовил в зоне СВО серию терактов с очками для управления дронами - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Киев готовил в зоне СВО серию терактов с очками для управления дронами

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов Киева, в ходе которых планировалось применение заминированных FPV-очков для дронов. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T10:07

2026-11-02T10:07

2026-11-02T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов Киева, в ходе которых планировалось применение заминированных FPV-очков для дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Уточняется, что взрывные устройства должны были сдетонировать при включении FPV-очков. Теракты привели бы к гибели военнослужащих. Организован розыск лиц, причастных к отправке самодельных взрывных устройств.Ранее ФСБ провела операцию по итогам проверки информации о готовившемся теракте в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно". Задержан несовершеннолетний. Предупреждение об угрозе происшествия с массовыми жертвами появилось на сайте посольства США в России. 31 октября музей-заповедник временно закрыли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в МосквеОправдывал террористов: ФСБ задержала жителя СевастополяФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, теракт, украинские спецслужбы, украина, новости сво