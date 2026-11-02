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Киев готовил в зоне СВО серию терактов с очками для управления дронами
Киев готовил в зоне СВО серию терактов с очками для управления дронами - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Киев готовил в зоне СВО серию терактов с очками для управления дронами
Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов Киева, в ходе которых планировалось применение заминированных FPV-очков для дронов. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T10:07
2026-11-02T10:07
2026-11-02T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов Киева, в ходе которых планировалось применение заминированных FPV-очков для дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Уточняется, что взрывные устройства должны были сдетонировать при включении FPV-очков. Теракты привели бы к гибели военнослужащих. Организован розыск лиц, причастных к отправке самодельных взрывных устройств.Ранее ФСБ провела операцию по итогам проверки информации о готовившемся теракте в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно". Задержан несовершеннолетний. Предупреждение об угрозе происшествия с массовыми жертвами появилось на сайте посольства США в России. 31 октября музей-заповедник временно закрыли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в МосквеОправдывал террористов: ФСБ задержала жителя СевастополяФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсии
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россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, теракт, украинские спецслужбы, украина, новости сво
Киев готовил в зоне СВО серию терактов с очками для управления дронами
ФСБ предотвратила в зоне СВО серию терактов с очками для управления БПЛА