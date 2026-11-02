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КФУ принял на обучение более 250 иностранцев - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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КФУ принял на обучение более 250 иностранцев
КФУ принял на обучение более 250 иностранцев - РИА Новости Крым, 02.11.2026
КФУ принял на обучение более 250 иностранцев
Иностранные студенты учатся в Крымском федеральном университете (КФУ) имени В.И. Вернадского как на коммерческой основе, так и по квоте правительства РФ. Осенью РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T19:38
2026-11-02T19:38
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Иностранные студенты учатся в Крымском федеральном университете (КФУ) имени В.И. Вернадского как на коммерческой основе, так и по квоте правительства РФ. Осенью 2026 года КФУ принял на обучение более 250 иностранцев, сообщил начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян в пресс-центре РИА Новости Крым.По информации Габриеляна, студентов принимают по линии коммерческого набора и по линии квоты правительства Российской Федерации. Последние либо прибывают уже со знанием русского языка, либо заранее приезжают на подготовительное курсы, изучают русский язык, и дальнейшее обучение проходит уже на русском языке.Габриелян добавил, что большая часть иностранных студентов приезжает на обучение в КФУ из Индии, Бангладеш, Узбекистана и Конго. Среди основных направлений – лечебное дело, туризм, экономика.По квоте, которая связана с межправительственными соглашениями, в КФУ обучаются 30-40 человек в год. А большинство иностранцев учатся на коммерческой основе, рассказал первый проректор – проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского Сергей Юрченко.По его словам, российские дипломы признаются за рубежом, однако в некоторых случаях, как, например, в Индии, после получения медицинского образования выпускники сдают экзамены, установленные международной медицинской комиссией. Окончившие КФУ индийцы, как правило, успешно с этим справляются.Ранее сообщалось, что КФУ готов стать флагманом в деле подготовки специалистов по русскому языку и литературе для дружественных России стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языкеБолее 100 пакистанцев работают врачами на родине после обучения в Крымском федеральном университетеВ Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, высшее образование в крыму
КФУ принял на обучение более 250 иностранцев

Более 250 иностранных студентов учатся в КФУ на коммерции и по квотам правительства России

19:38 02.11.2026
 
© РИА Новости . Влад СергиенкоДень знаний в КФУ
День знаний в КФУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Влад Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Иностранные студенты учатся в Крымском федеральном университете (КФУ) имени В.И. Вернадского как на коммерческой основе, так и по квоте правительства РФ. Осенью 2026 года КФУ принял на обучение более 250 иностранцев, сообщил начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян в пресс-центре РИА Новости Крым.

"30 октября у нас завершился набор иностранных студентов в университет. В этом году мы набрали больше 250 иностранных обучающихся. С ноября начинается следующая приемная кампания", – рассказал он.

По информации Габриеляна, студентов принимают по линии коммерческого набора и по линии квоты правительства Российской Федерации. Последние либо прибывают уже со знанием русского языка, либо заранее приезжают на подготовительное курсы, изучают русский язык, и дальнейшее обучение проходит уже на русском языке.
Габриелян добавил, что большая часть иностранных студентов приезжает на обучение в КФУ из Индии, Бангладеш, Узбекистана и Конго. Среди основных направлений – лечебное дело, туризм, экономика.
По квоте, которая связана с межправительственными соглашениями, в КФУ обучаются 30-40 человек в год. А большинство иностранцев учатся на коммерческой основе, рассказал первый проректор – проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского Сергей Юрченко.
По его словам, российские дипломы признаются за рубежом, однако в некоторых случаях, как, например, в Индии, после получения медицинского образования выпускники сдают экзамены, установленные международной медицинской комиссией. Окончившие КФУ индийцы, как правило, успешно с этим справляются.
Ранее сообщалось, что КФУ готов стать флагманом в деле подготовки специалистов по русскому языку и литературе для дружественных России стран.
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