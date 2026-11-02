https://crimea.ria.ru/20261102/kfu-prinyal-na-obuchenie-bolee-250-inostrantsev-1160706293.html

КФУ принял на обучение более 250 иностранцев

КФУ принял на обучение более 250 иностранцев - РИА Новости Крым, 02.11.2026

КФУ принял на обучение более 250 иностранцев

Иностранные студенты учатся в Крымском федеральном университете (КФУ) имени В.И. Вернадского как на коммерческой основе, так и по квоте правительства РФ. Осенью РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T19:38

2026-11-02T19:38

2026-11-02T19:38

крым

новости крыма

кфу (крымский федеральный университет)

образование в крыму и севастополе

высшее образование в крыму

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110087/27/1100872795_0:127:2416:1486_1920x0_80_0_0_37f2deca5d38a5c18f1001ea1192dea4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Иностранные студенты учатся в Крымском федеральном университете (КФУ) имени В.И. Вернадского как на коммерческой основе, так и по квоте правительства РФ. Осенью 2026 года КФУ принял на обучение более 250 иностранцев, сообщил начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян в пресс-центре РИА Новости Крым.По информации Габриеляна, студентов принимают по линии коммерческого набора и по линии квоты правительства Российской Федерации. Последние либо прибывают уже со знанием русского языка, либо заранее приезжают на подготовительное курсы, изучают русский язык, и дальнейшее обучение проходит уже на русском языке.Габриелян добавил, что большая часть иностранных студентов приезжает на обучение в КФУ из Индии, Бангладеш, Узбекистана и Конго. Среди основных направлений – лечебное дело, туризм, экономика.По квоте, которая связана с межправительственными соглашениями, в КФУ обучаются 30-40 человек в год. А большинство иностранцев учатся на коммерческой основе, рассказал первый проректор – проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского Сергей Юрченко.По его словам, российские дипломы признаются за рубежом, однако в некоторых случаях, как, например, в Индии, после получения медицинского образования выпускники сдают экзамены, установленные международной медицинской комиссией. Окончившие КФУ индийцы, как правило, успешно с этим справляются.Ранее сообщалось, что КФУ готов стать флагманом в деле подготовки специалистов по русскому языку и литературе для дружественных России стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языкеБолее 100 пакистанцев работают врачами на родине после обучения в Крымском федеральном университетеВ Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, высшее образование в крыму