https://crimea.ria.ru/20261102/kazakhstan-posle-ataki-bpla-priostanovil-prokachku-nefti-po-truboprovodu-cherez-samaru-1160726819.html

Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару

Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару

Транспортировка идущей на экспорт через территорию РФ казахстанской нефти по нефтепроводу Атырау – Самара временно приостановлена после атаки беспилотников на... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T21:47

2026-11-02T21:47

2026-11-02T22:01

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Транспортировка идущей на экспорт через территорию РФ казахстанской нефти по нефтепроводу Атырау – Самара временно приостановлена после атаки беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.По информации министерства, профильные службы проводят оценку технического состояния инфраструктуры."Возобновление приема нефти по данному направлению ожидается в ближайшее время", – добавили в ведомстве.Нефтепровод Узень – Атырау – Самара проходит от месторождений Западного Казахстана, маршрут используется для экспорта казахстанской нефти через территорию России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, нефтепровод, россия, нефть, самара, казахстан, беспилотник (бпла, дрон)