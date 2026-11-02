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Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару
Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару
Транспортировка идущей на экспорт через территорию РФ казахстанской нефти по нефтепроводу Атырау – Самара временно приостановлена после атаки беспилотников на... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T21:47
2026-11-02T21:47
2026-11-02T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Транспортировка идущей на экспорт через территорию РФ казахстанской нефти по нефтепроводу Атырау – Самара временно приостановлена после атаки беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.По информации министерства, профильные службы проводят оценку технического состояния инфраструктуры."Возобновление приема нефти по данному направлению ожидается в ближайшее время", – добавили в ведомстве.Нефтепровод Узень – Атырау – Самара проходит от месторождений Западного Казахстана, маршрут используется для экспорта казахстанской нефти через территорию России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, нефтепровод, россия, нефть, самара, казахстан, беспилотник (бпла, дрон)
Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару
Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу Атырау – Самара
21:47 02.11.2026 (обновлено: 22:01 02.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Транспортировка идущей на экспорт через территорию РФ казахстанской нефти по нефтепроводу Атырау – Самара временно приостановлена после атаки беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.
"В ночь на 2 ноября 2026 года объекты Самарского производственно-диспетчерского узла подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны (04:09 мск) транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау – Самара" была временно приостановлена", – говорится в сообщении.
По информации министерства, профильные службы проводят оценку технического состояния инфраструктуры.
"Возобновление приема нефти по данному направлению ожидается в ближайшее время", – добавили в ведомстве.
Нефтепровод Узень – Атырау – Самара проходит от месторождений Западного Казахстана, маршрут используется для экспорта казахстанской нефти через территорию России.
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