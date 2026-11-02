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Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт
Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт
У Крыма есть потенциал для развития такого направления в виноделии, как натурально сладкие вина – пока это единственная продукция, не отмеченная наградами на... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T06:47
2026-11-02T06:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. У Крыма есть потенциал для развития такого направления в виноделии, как натурально сладкие вина – пока это единственная продукция, не отмеченная наградами на Российском винодельческом форуме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин, отметив, что перспективной также является ниша автохтонных вин.По словам Месеняшина, натурально сладкие вина – единственная категория, в которой Крым на V Российском винодельческом форуме не получил медаль.Он уточнил, что речь идет о винах, не крепленых спиртом, то есть таких, которые собираются "с высоким сахаром в ягоде", потому так и называются – натурально сладкие.Кроме того, эксперт отметил перспективность и важность работы, связанной с автохтонными винами.По его словам, в Крыму благодаря государственной поддержке продолжают появляться новые питомники, где виноделы работают пока еще на заказ."Заказы у нас на автохтоны есть, они небольшие, и это, наверное, нормально, потому что российского потребителя нужно знакомить с этими винами, показывать особенности... Будет появляться больше вин доступных и сложных, каких-то необычных, может быть, и произойдет этот естественный переход (от знакомых вин к новым и непривычным – ред.)", – заключил эксперт.Ранее Месеняшин рассказал, что Крым, в отличие от России в целом, имеет гораздо более широкий ассортимент вина, при этом 9 из 10 бутылок крепленого вина на российской полке – из Крыма.Пятый Российский винодельческий форум прошел в Геленджике с 21 по 23 октября 2026 года, собрав до полутора тысяч участников. Его главной площадкой впервые стал винный город "Белый мыс". Организаторы форума – фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожаяРоссия рекордно увеличит площади виноградниковЗолото мира: единственный в Крыму медовый сомелье рассказала о меде
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мнения, тимофей месеняшин, виноделие в крыму, виноградники, виноградники крыма, крым, новости крыма, сельское хозяйство
Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт

Крыму необходимо развивать потенциал натурально сладких и автохтонных вин – эксперт

06:47 02.11.2026 (обновлено: 06:53 02.11.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСВиноград
Виноград
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. У Крыма есть потенциал для развития такого направления в виноделии, как натурально сладкие вина – пока это единственная продукция, не отмеченная наградами на Российском винодельческом форуме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин, отметив, что перспективной также является ниша автохтонных вин.
По словам Месеняшина, натурально сладкие вина – единственная категория, в которой Крым на V Российском винодельческом форуме не получил медаль.
"У нас есть потенциал в натурально сладких винах... Это нишевая продукция, тем не менее, на нее тоже есть спрос, ее тоже производят. Поэтому мы в следующем году будем бороться и в этой категории", – сказал Месеняшин.
Он уточнил, что речь идет о винах, не крепленых спиртом, то есть таких, которые собираются "с высоким сахаром в ягоде", потому так и называются – натурально сладкие.
Кроме того, эксперт отметил перспективность и важность работы, связанной с автохтонными винами.
"Важно и интересно не только общеизвестные европейские сорта (развивать – ред.), но и сорта, скажем так, местной отечественной селекции, советской, может быть, российской уже селекции автохтонами. Мы считаем, что это перспективно", – сказал Месеняшин.
По его словам, в Крыму благодаря государственной поддержке продолжают появляться новые питомники, где виноделы работают пока еще на заказ.
"Заказы у нас на автохтоны есть, они небольшие, и это, наверное, нормально, потому что российского потребителя нужно знакомить с этими винами, показывать особенности... Будет появляться больше вин доступных и сложных, каких-то необычных, может быть, и произойдет этот естественный переход (от знакомых вин к новым и непривычным – ред.)", – заключил эксперт.
Ранее Месеняшин рассказал, что Крым, в отличие от России в целом, имеет гораздо более широкий ассортимент вина, при этом 9 из 10 бутылок крепленого вина на российской полке – из Крыма.
Пятый Российский винодельческий форум прошел в Геленджике с 21 по 23 октября 2026 года, собрав до полутора тысяч участников. Его главной площадкой впервые стал винный город "Белый мыс". Организаторы форума – фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
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