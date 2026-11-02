https://crimea.ria.ru/20261102/kak-rossiya-stala-imperiey--infografika-1160706179.html
Как Россия стала империей – инфографика
Как Россия стала империей – инфографика - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Как Россия стала империей – инфографика
В 1721 году между Россией и Швецией был заключен Ништадский мир, который завершил Северную войну, продолжавшуюся 21 год. Россия получила выход в Балтийское... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T14:10
2026-11-02T14:10
2026-11-02T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В 1721 году между Россией и Швецией был заключен Ништадский мир, который завершил Северную войну, продолжавшуюся 21 год. Россия получила выход в Балтийское море, присоединила территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию. В ознаменование этого события Сенат и Синод решили преподнести Петру I титул Императора Всероссийского со следующей формулировкой: "как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти в вечные роды подписываны".22 октября (2 ноября) 1721 года в Троицком соборе Санкт-Петербурга была проведена обедня, а затем зачитан текст заключенного со шведами мирного договора. Феофан Прокопович выступил с проповедью, описав все знаменитые дела царя, за которые он достоин называться Отцом Отечества, Императором и Великим. Вслед за этим к царю подошли сенаторы, канцлер граф Головкин обратился к Петру с просьбой принять титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского. Под залпы сотен орудий Адмиралтейства, Петропавловской крепости и введенных в Неву 125 галер Петр принял новый титул. Так Россия стала империей.Принятие императорского титула знаменовало принципиально важные перемены в международном положении России. Первыми признали новый титул русского царя Пруссия и Голландия, затем Швеция (1723), Турция (1739), Соединенное Королевство и Австрия (1742), Франция и Испания (1745), Речь Посполитая (1764). Эти признания императорского титула российского монарха означали признание претензий России на роль одного из лидеров мировой политики того времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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инфографика, россия, история, петр i
Как Россия стала империей – инфографика
Как Россия стала империей – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В 1721 году между Россией и Швецией был заключен Ништадский мир, который завершил Северную войну, продолжавшуюся 21 год. Россия получила выход в Балтийское море, присоединила территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию. В ознаменование этого события Сенат и Синод решили преподнести Петру I титул Императора Всероссийского со следующей формулировкой: "как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти в вечные роды подписываны".
22 октября (2 ноября) 1721 года в Троицком соборе Санкт-Петербурга была проведена обедня, а затем зачитан текст заключенного со шведами мирного договора. Феофан Прокопович выступил с проповедью, описав все знаменитые дела царя, за которые он достоин называться Отцом Отечества, Императором и Великим. Вслед за этим к царю подошли сенаторы, канцлер граф Головкин обратился к Петру с просьбой принять титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского. Под залпы сотен орудий Адмиралтейства, Петропавловской крепости и введенных в Неву 125 галер Петр принял новый титул. Так Россия стала империей.
Принятие императорского титула знаменовало принципиально важные перемены в международном положении России. Первыми признали новый титул русского царя Пруссия и Голландия, затем Швеция (1723), Турция (1739), Соединенное Королевство и Австрия (1742), Франция и Испания (1745), Речь Посполитая (1764). Эти признания императорского титула российского монарха означали признание претензий России на роль одного из лидеров мировой политики того времени.
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