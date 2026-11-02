Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света
В Севастополе графики отключений электроэнергии пока сохранятся – власти
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Графики отключений света в Севастополе пока сохраняются, по мере восстановления объектов за пределами региона периоды ограничений электроснабжения будут сокращаться. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.
"Федеральная сетевая компания продолжает работать, проводятся работы в энергосистеме за пределами Севастополя. Пока будем находится в жестких графиках. В случае подачи дополнительной мощности оперативно будем сокращать периоды отключения и информировать людей через "Севастопольэнерго", - сказал Развожаев.
По словам губернатора, приоритет по-прежнему отдается энергоснабжению объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.
"Над тем, чтобы, дополнительная мощность появилась, тоже работаем", - добавил он.
Крым и Севастополь в ночь на 24 октября были обесточены из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света. На предприятии "Крымэнерго" заявили, что в регионе невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии.
Севастополь с 28 октября перешел на график подачи света "3 через 3" часа.
Ход восстановительных работ на энергосетях Крыма и соседних регионов координирует оперативная группа, в которую вошли представители Минэнерго и Минстроя России, сообщил ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
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