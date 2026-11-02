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Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света
Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света
Графики отключений света в Севастополе пока сохраняются, по мере восстановления объектов за пределами региона периоды ограничений электроснабжения будут... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T15:37
2026-11-02T15:37
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новости севастополя
михаил развожаев
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Графики отключений света в Севастополе пока сохраняются, по мере восстановления объектов за пределами региона периоды ограничений электроснабжения будут сокращаться. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.По словам губернатора, приоритет по-прежнему отдается энергоснабжению объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.Крым и Севастополь в ночь на 24 октября были обесточены из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света. На предприятии "Крымэнерго" заявили, что в регионе невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии.Севастополь с 28 октября перешел на график подачи света "3 через 3" часа.Ход восстановительных работ на энергосетях Крыма и соседних регионов координирует оперативная группа, в которую вошли представители Минэнерго и Минстроя России, сообщил ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария обесточила сразу три района КрымаВ Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетикиСолнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму
Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света

В Севастополе графики отключений электроэнергии пока сохранятся – власти

15:37 02.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Графики отключений света в Севастополе пока сохраняются, по мере восстановления объектов за пределами региона периоды ограничений электроснабжения будут сокращаться. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.
"Федеральная сетевая компания продолжает работать, проводятся работы в энергосистеме за пределами Севастополя. Пока будем находится в жестких графиках. В случае подачи дополнительной мощности оперативно будем сокращать периоды отключения и информировать людей через "Севастопольэнерго", - сказал Развожаев.
По словам губернатора, приоритет по-прежнему отдается энергоснабжению объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.
"Над тем, чтобы, дополнительная мощность появилась, тоже работаем", - добавил он.
Крым и Севастополь в ночь на 24 октября были обесточены из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света. На предприятии "Крымэнерго" заявили, что в регионе невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии.
Севастополь с 28 октября перешел на график подачи света "3 через 3" часа.
Ход восстановительных работ на энергосетях Крыма и соседних регионов координирует оперативная группа, в которую вошли представители Минэнерго и Минстроя России, сообщил ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОтключение электроэнергии в Крыму
 
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