https://crimea.ria.ru/20261102/kak-dolgo-sevastopol-budet-zhit-s-grafikami-otklyucheniy-sveta-1160714796.html

Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света

Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света

Графики отключений света в Севастополе пока сохраняются, по мере восстановления объектов за пределами региона периоды ограничений электроснабжения будут... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T15:37

2026-11-02T15:37

2026-11-02T15:37

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Графики отключений света в Севастополе пока сохраняются, по мере восстановления объектов за пределами региона периоды ограничений электроснабжения будут сокращаться. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.По словам губернатора, приоритет по-прежнему отдается энергоснабжению объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.Крым и Севастополь в ночь на 24 октября были обесточены из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света. На предприятии "Крымэнерго" заявили, что в регионе невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии.Севастополь с 28 октября перешел на график подачи света "3 через 3" часа.Ход восстановительных работ на энергосетях Крыма и соседних регионов координирует оперативная группа, в которую вошли представители Минэнерго и Минстроя России, сообщил ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария обесточила сразу три района КрымаВ Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетикиСолнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома

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