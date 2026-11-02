https://crimea.ria.ru/20261102/feodosiya-i-devyat-prigorodnykh-naselennykh-punktov-chastichno-obestocheny-1160722066.html
Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены
Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены
В городском округе Феодосия обесточен ряд населенных пунктов. Об этом сообщает администрация Феодосии со ссылкой на данные предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T18:31
2026-11-02T18:31
2026-11-02T18:31
новости крыма
феодосия
гуп рк "крымэнерго"
электросети крыма
электроэнергия
электричество
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_657:373:3635:2048_1920x0_80_0_0_683b92c19110e865f911dbda5584452d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В городском округе Феодосия обесточен ряд населенных пунктов. Об этом сообщает администрация Феодосии со ссылкой на данные предприятия "Крымэнерго".Отмечается, что без света остались частично Феодосия (микрорайон Ближние Камыши), поселки Приморский, Щебетовка, Орджоникидзе, а также села Солнечное, Ближнее, Южное, Подгорное, Насыпное, Береговое.Утром 2 ноября три района Крыма оказались частично обесточены из-за проведения ремонтных работ на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноябряКак долго Севастополь будет жить с графиками отключений светаБолее 276 тысяч жителей Донецка остались без света
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_590:330:2881:2048_1920x0_80_0_0_4639c11bd523c35c3259ab58aa2c979e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, феодосия, гуп рк "крымэнерго", электросети крыма, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены
В Крыму частично обесточена Феодосия и девять пригородных населенных пунктов