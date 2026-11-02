https://crimea.ria.ru/20261102/feodosiya-i-devyat-prigorodnykh-naselennykh-punktov-chastichno-obestocheny-1160722066.html

Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены

Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены

В городском округе Феодосия обесточен ряд населенных пунктов. Об этом сообщает администрация Феодосии со ссылкой на данные предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T18:31

2026-11-02T18:31

2026-11-02T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В городском округе Феодосия обесточен ряд населенных пунктов. Об этом сообщает администрация Феодосии со ссылкой на данные предприятия "Крымэнерго".Отмечается, что без света остались частично Феодосия (микрорайон Ближние Камыши), поселки Приморский, Щебетовка, Орджоникидзе, а также села Солнечное, Ближнее, Южное, Подгорное, Насыпное, Береговое.Утром 2 ноября три района Крыма оказались частично обесточены из-за проведения ремонтных работ на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноябряКак долго Севастополь будет жить с графиками отключений светаБолее 276 тысяч жителей Донецка остались без света

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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