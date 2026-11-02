Рейтинг@Mail.ru
Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261102/feodosiya-i-devyat-prigorodnykh-naselennykh-punktov-chastichno-obestocheny-1160722066.html
Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены
Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены
В городском округе Феодосия обесточен ряд населенных пунктов. Об этом сообщает администрация Феодосии со ссылкой на данные предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T18:31
2026-11-02T18:31
новости крыма
феодосия
гуп рк "крымэнерго"
электросети крыма
электроэнергия
электричество
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_657:373:3635:2048_1920x0_80_0_0_683b92c19110e865f911dbda5584452d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В городском округе Феодосия обесточен ряд населенных пунктов. Об этом сообщает администрация Феодосии со ссылкой на данные предприятия "Крымэнерго".Отмечается, что без света остались частично Феодосия (микрорайон Ближние Камыши), поселки Приморский, Щебетовка, Орджоникидзе, а также села Солнечное, Ближнее, Южное, Подгорное, Насыпное, Береговое.Утром 2 ноября три района Крыма оказались частично обесточены из-за проведения ремонтных работ на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноябряКак долго Севастополь будет жить с графиками отключений светаБолее 276 тысяч жителей Донецка остались без света
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_590:330:2881:2048_1920x0_80_0_0_4639c11bd523c35c3259ab58aa2c979e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, феодосия, гуп рк "крымэнерго", электросети крыма, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены

В Крыму частично обесточена Феодосия и девять пригородных населенных пунктов

18:31 02.11.2026
 
© РИА Новости КрымЭлектроэнергия
Электроэнергия - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В городском округе Феодосия обесточен ряд населенных пунктов. Об этом сообщает администрация Феодосии со ссылкой на данные предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное ограничение электроснабжения. Ориентировочно на четыре часа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что без света остались частично Феодосия (микрорайон Ближние Камыши), поселки Приморский, Щебетовка, Орджоникидзе, а также села Солнечное, Ближнее, Южное, Подгорное, Насыпное, Береговое.
Утром 2 ноября три района Крыма оказались частично обесточены из-за проведения ремонтных работ на сетях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноября
Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света
Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света
 
Новости КрымаФеодосияГУП РК "Крымэнерго"Электросети КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:08Рубиновые звезды Московского Кремля – главные факты в инфографике
19:55Про эстетику странного: в Крыму работает психотерапевтический плейбэк
19:38КФУ принял на обучение более 250 иностранцев
19:22Большой этнографический диктант: как принять участие в Крыму
19:10Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву
18:55Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер
18:31Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены
18:02Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров
17:50Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
17:38День народного единства в Севастополе: какие мероприятия пройдут
17:27Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек
17:10Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят
16:47Житель Севастополя получил 12,5 лет колонии за изнасилование ребенка
16:31Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноября
16:15В России хотят учредить новую медаль за заслуги в войсках БПЛА
15:52"Банановая республика Польша": в Варшаве призвали к досрочным выборам
15:37Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света
15:22В Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты
15:12В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна"
15:00В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие
Лента новостейМолния