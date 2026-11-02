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День народного единства в Севастополе: какие мероприятия пройдут

День народного единства в Севастополе: какие мероприятия пройдут - РИА Новости Крым, 02.11.2026

День народного единства в Севастополе: какие мероприятия пройдут

В Севастополе в рамках Дня народного единства 3 и 4 ноября состоятся более 70 мероприятий, в том числе концертов, экскурсий, театральных постановок, выставок и... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T17:38

2026-11-02T17:38

2026-11-02T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках Дня народного единства 3 и 4 ноября состоятся более 70 мероприятий, в том числе концертов, экскурсий, театральных постановок, выставок и других. Об этом шла речь на аппаратном совещании правительства города.Как сообщила директор департамента культуры Анжела Сумакова, одним из главных событий станет "Ночь искусств", которая пройдет 3 ноября под девизом "В единстве культур – сила народа".Так, в театре имени Луначарского. С 14:00 до 17:00 состоится экскурсия в музей театра "Погружение в театральную историю города". Вход на экскурсию свободный, группами каждые 20 минут.По предварительной регистрации пройдет экскурсия, в ходе которой посетители познакомятся с театральными профессиями, традициями и историей театра Луначарского, а в завершении под руководством ведущего поставят небольшой спектакль и попробуют себя в роли артистов.В 15:00 на малой сцене театра состоится читка пьесы "Ты нужен" ветерана СВО Константина Змановского. В фойе театра в 16:00 откроется выставка севастопольских художников, "Легендарный Севастополь".В 18:00 на основной сцене состоится показ спектакля "Тайные письма". Билеты будут доступны со скидкой 50%.В театре танца имени Елизарова в 17:00 состоится экскурсия "Истоки театрального Севастополя", а в 17:45 пройдут мастер-классы по исполнению севастопольского вальса и московской кадрили.Музей имени Крошицкого проведет блиц-экскурсии по постоянной экспозиции, творческую встречу с художником Игорем Шипилиным и музыкальный салон.В Детской школе искусств запланированы мастер-классы по различным видам искусства, а также экскурсии по выставкам.В МКЦ "Бухта Казачья" посетителей ждут выставки, семейные игры, концерты, викторины и VR-экскурсия "Утраченный Севастополь".4 ноября в 15:00 в Севастопольском центре культуры и искусств состоится городской концерт "В единстве – наша сила". В программе – выступления русского народного оркестра "Жемчужина России", заслуженных артистов города и ведущих творческих коллективов.В молодежном центре "Молодежь Севастополя" 4 ноября состоятся акция по вручению паспортов юным севастопольцам, лекция о культурном многообразии народов страны, Большой этнографический диктант, национальные игры и творческие мастер-классы.В спортивном комплексе "Спорт для всех" пройдет турнир по спортивной акробатике "АкроМолодежь", в котором ожидается участие около 100 юных спортсменов. На стадионе спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя состоится акция ГТО "Сила в единстве".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна""Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноября"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, день народного единства, праздники и памятные даты