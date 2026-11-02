https://crimea.ria.ru/20261102/bolshoy-etnograficheskiy-diktant-kak-prinyat-uchastie-v-krymu-1160718257.html

Большой этнографический диктант: как принять участие в Крыму

Большой этнографический диктант: как принять участие в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Большой этнографический диктант: как принять участие в Крыму

В России 3 ноября стартует XI Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант". Крым будет принимать в ней участие, сообщили в... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T19:22

2026-11-02T19:22

2026-11-02T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В России 3 ноября стартует XI Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант". Крым будет принимать в ней участие, сообщили в республиканском министерстве образования, науки и молодежи.Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания подготовлены в виде теста и включают в себя 30 общефедеральных вопросов. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов – 100.Акция будет проходить до 12 ноября. Принять участие в ней могут все желающие. Ответить на вопросы в онлайн формате можно на официальном сайте акции.Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году ожидают увеличения количества участников Всероссийского большого этнографического диктанта. В рамках акции в республике будут организованы офлайн-площадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбирать все сложнее: итоги конкурса школьных музеев подвели в КрымуБольшой этнографический диктант: проверка знаний о культуре РоссииНематериальные этнокультурные ценности: самобытное наследие Крыма

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, минобразования рф, россия, образование в крыму и севастополе