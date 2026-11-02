https://crimea.ria.ru/20261102/bolee-50-naselennykh-punktov-krasnogvardeyskogo-rayona-kryma-obestochat-3-noyabrya-1160715892.html

Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноября

Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноября

52 населенных пункта Красногвардейского района Крыма останутся без света во вторник, 3 ноября. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован в... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T16:31

2026-11-02T16:31

2026-11-02T16:31

новости крыма

красногвардейский район

василий грабован

электроэнергия

электричество

электросети крыма

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. 52 населенных пункта Красногвардейского района Крыма останутся без света во вторник, 3 ноября. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован в своем канале в МАКС.Глава администрации проинформировал, что отключения света будут проходить с 8 до 17 часов в населенных пунктах Симоненко, Трактовое, Тимошенко, Краснознаменка, Рогово, Прямое, Радужное, Котельниково, Ленинское, Звездное, Амурское, Новоалексеевка, Новоивановка, Октябрьское, Искра, Новозуевка, Курганное, Пятихатка (частично), Менделеево, Полтавка, Комаровка.А с 09:00 до 18.00 электроэнергию отключат в населенных пунктах Красногвардейское, Видное, Знаменка, Петровка, Ближнее, Пушкино, Новоэстония, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Клепинино, Тимашовка, Ястребовка, Карповка, Александровка, Краснодарка, Калинино, Коммунары, Вишняковка, Победино, Восход, Новосельцы, Климово, Заря, Нахимово, Чапаево, Плодородное, Мускатное, Новопокровка, Владимирово, Невское.Ранее сообщалось, что в понедельник в Красногвардейском районе в течение дня остаются без света более 40 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария обесточила сразу три района КрымаКак долго Севастополь будет жить с графиками отключений светаСолнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома

красногвардейский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, красногвардейский район, василий грабован, электроэнергия, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии