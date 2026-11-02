Рейтинг@Mail.ru
Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261102/bolee-50-naselennykh-punktov-krasnogvardeyskogo-rayona-kryma-obestochat-3-noyabrya-1160715892.html
Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноября
Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноября
52 населенных пункта Красногвардейского района Крыма останутся без света во вторник, 3 ноября. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован в... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T16:31
2026-11-02T16:31
новости крыма
красногвардейский район
василий грабован
электроэнергия
электричество
электросети крыма
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_519b904fb6cc43dc414f0b99661e06a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. 52 населенных пункта Красногвардейского района Крыма останутся без света во вторник, 3 ноября. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован в своем канале в МАКС.Глава администрации проинформировал, что отключения света будут проходить с 8 до 17 часов в населенных пунктах Симоненко, Трактовое, Тимошенко, Краснознаменка, Рогово, Прямое, Радужное, Котельниково, Ленинское, Звездное, Амурское, Новоалексеевка, Новоивановка, Октябрьское, Искра, Новозуевка, Курганное, Пятихатка (частично), Менделеево, Полтавка, Комаровка.А с 09:00 до 18.00 электроэнергию отключат в населенных пунктах Красногвардейское, Видное, Знаменка, Петровка, Ближнее, Пушкино, Новоэстония, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Клепинино, Тимашовка, Ястребовка, Карповка, Александровка, Краснодарка, Калинино, Коммунары, Вишняковка, Победино, Восход, Новосельцы, Климово, Заря, Нахимово, Чапаево, Плодородное, Мускатное, Новопокровка, Владимирово, Невское.Ранее сообщалось, что в понедельник в Красногвардейском районе в течение дня остаются без света более 40 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария обесточила сразу три района КрымаКак долго Севастополь будет жить с графиками отключений светаСолнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c1e275dcc0ebcc1ce927285efe841215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, красногвардейский район, василий грабован, электроэнергия, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии
Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноября

В Крыму 3 ноября обесточат более 50 населенных пунктов Красногвардейского района

16:31 02.11.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЛЭП
ЛЭП
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. 52 населенных пункта Красногвардейского района Крыма останутся без света во вторник, 3 ноября. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован в своем канале в МАКС.
Глава администрации проинформировал, что отключения света будут проходить с 8 до 17 часов в населенных пунктах Симоненко, Трактовое, Тимошенко, Краснознаменка, Рогово, Прямое, Радужное, Котельниково, Ленинское, Звездное, Амурское, Новоалексеевка, Новоивановка, Октябрьское, Искра, Новозуевка, Курганное, Пятихатка (частично), Менделеево, Полтавка, Комаровка.
А с 09:00 до 18.00 электроэнергию отключат в населенных пунктах Красногвардейское, Видное, Знаменка, Петровка, Ближнее, Пушкино, Новоэстония, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Клепинино, Тимашовка, Ястребовка, Карповка, Александровка, Краснодарка, Калинино, Коммунары, Вишняковка, Победино, Восход, Новосельцы, Климово, Заря, Нахимово, Чапаево, Плодородное, Мускатное, Новопокровка, Владимирово, Невское.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Красногвардейском районе в течение дня остаются без света более 40 населенных пунктов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Авария обесточила сразу три района Крыма
Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света
Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома
 
Новости КрымаКрасногвардейский районВасилий ГрабованЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров
17:50Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
17:38День народного единства в Севастополе: какие мероприятия пройдут
17:27Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек
17:10Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят
16:47Житель Севастополя получил 12,5 лет колонии за изнасилование ребенка
16:31Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноября
16:15В России хотят учредить новую медаль за заслуги в войсках БПЛА
15:52"Банановая республика Польша": в Варшаве призвали к досрочным выборам
15:37Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света
15:22В Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты
15:12В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна"
15:00В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие
14:50Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста
14:34Печенье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплей
14:25ОРВИ в Крыму и Севастополе: что с заболеваемостью на полуострове
14:10Как Россия стала империей – инфографика
13:55Мы спокойно стали жить: как устроились эвакуированные из Алешек
13:39Новости СВО – что происходит на фронте
13:27Песков ответил на вопрос о возможности новых гуманитарных операций
Лента новостейМолния