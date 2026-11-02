https://crimea.ria.ru/20261102/benzin-v-krymu-po-100-rubley-mozhno-kupit-na-azs-trekh-setey-1160698240.html
Бензин в Крыму по 100 рублей можно купить на АЗС трех сетей
Бензин в Крыму по 100 рублей можно купить на АЗС трех сетей - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Бензин в Крыму по 100 рублей можно купить на АЗС трех сетей
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму 2 ноября на автозаправках сети ТЭС, АТАН и "Формула". Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T07:28
2026-11-02T07:28
2026-11-02T07:28
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму 2 ноября на автозаправках сети ТЭС, АТАН и "Формула". Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма."Реализация моторного топлива 2 ноября осуществляется: с 8:00 часов АИ-92, АИ-95, ДТ на АЗС "АТАН", – сказано в сообщении.С 9:00 бензин АИ-92, АИ-95 и дизель начнут продавать в сети АЗС "Формула".С 14:00 АИ-95 можно купить на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида: Симферопольский район, Белогорский район, Кировский район, Ленинский район. С 15:00 - АИ-95 на АЗС "ТЭС" в районах: Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Нижнегорский, Бахчисарайский, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и Сакском районе, на ЮБК.Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма, новости крыма
Бензин в Крыму по 100 рублей можно купить на АЗС трех сетей
Бензин в Крыму по 100 рублей в понедельник можно купить на АЗС трех сетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму 2 ноября на автозаправках сети ТЭС, АТАН и "Формула". Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
"Реализация моторного топлива 2 ноября осуществляется: с 8:00 часов АИ-92, АИ-95, ДТ на АЗС "АТАН", – сказано в сообщении.
С 9:00 бензин АИ-92, АИ-95 и дизель начнут продавать в сети АЗС "Формула".
С 14:00 АИ-95 можно купить на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида: Симферопольский район, Белогорский район, Кировский район, Ленинский район.
С 15:00 - АИ-95 на АЗС "ТЭС" в районах: Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Нижнегорский, Бахчисарайский, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и Сакском районе, на ЮБК.
Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru
, по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.
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