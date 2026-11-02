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Бензин в Крыму по 100 рублей можно купить на АЗС трех сетей - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Бензин в Крыму по 100 рублей можно купить на АЗС трех сетей
Бензин в Крыму по 100 рублей можно купить на АЗС трех сетей - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Бензин в Крыму по 100 рублей можно купить на АЗС трех сетей
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму 2 ноября на автозаправках сети ТЭС, АТАН и "Формула". Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T07:28
2026-11-02T07:28
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму 2 ноября на автозаправках сети ТЭС, АТАН и "Формула". Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма."Реализация моторного топлива 2 ноября осуществляется: с 8:00 часов АИ-92, АИ-95, ДТ на АЗС "АТАН", – сказано в сообщении.С 9:00 бензин АИ-92, АИ-95 и дизель начнут продавать в сети АЗС "Формула".С 14:00 АИ-95 можно купить на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида: Симферопольский район, Белогорский район, Кировский район, Ленинский район. С 15:00 - АИ-95 на АЗС "ТЭС" в районах: Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Нижнегорский, Бахчисарайский, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и Сакском районе, на ЮБК.Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма, новости крыма
Бензин в Крыму по 100 рублей можно купить на АЗС трех сетей

Бензин в Крыму по 100 рублей в понедельник можно купить на АЗС трех сетей

07:28 02.11.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция. Архивное фото
Автозаправочная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму 2 ноября на автозаправках сети ТЭС, АТАН и "Формула". Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
"Реализация моторного топлива 2 ноября осуществляется: с 8:00 часов АИ-92, АИ-95, ДТ на АЗС "АТАН", – сказано в сообщении.
С 9:00 бензин АИ-92, АИ-95 и дизель начнут продавать в сети АЗС "Формула".
С 14:00 АИ-95 можно купить на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида: Симферопольский район, Белогорский район, Кировский район, Ленинский район.
С 15:00 - АИ-95 на АЗС "ТЭС" в районах: Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Нижнегорский, Бахчисарайский, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и Сакском районе, на ЮБК.
Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуМинтопэнерго КрымаНовости Крыма
 
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