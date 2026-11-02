https://crimea.ria.ru/20261102/bananovaya-respublika-polsha-v-varshave-prizvali-k-dosrochnym-vyboram-1160711448.html

"Банановая республика Польша": в Варшаве призвали к досрочным выборам

"Банановая республика Польша": в Варшаве призвали к досрочным выборам - РИА Новости Крым, 02.11.2026

"Банановая республика Польша": в Варшаве призвали к досрочным выборам

Вице-спикер нижней палаты парламента Польши и один из лидеров коалиции правых сил "Конфедерация свободы и независимости" Кшиштоф Босак обвинил действующее... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T15:52

2026-11-02T15:52

2026-11-02T15:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вице-спикер нижней палаты парламента Польши и один из лидеров коалиции правых сил "Конфедерация свободы и независимости" Кшиштоф Босак обвинил действующее правительство Дональда Туска в превышении конституционных полномочий и выступил за проведение досрочных выборов в Польше, где происходят события, характерные для "банановых республик", а не правовых государств. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.Издание сообщает, что с этим заявлением, а также объявлением о внесении проекта постановления о сокращении срока полномочий Сейма и проведении досрочных выборов польский правый политик выступил в субботу вечером перед зданием Конституционного трибунала в Варшаве."Правительство злоупотребляет властью, используя в своих целях полицию, других силовиков, пытается расширить свою власть за пределы конституционных полномочий, и это необходимо остановить. В связи с этим мы сегодня же представим президенту предложение о сокращении срока полномочий Сейма. Его же мы представим в Сейме", – сказал Босак.Кризис в Польше продолжается: премьер Туск обратился к нацииПо его мнению, досрочные выборы должны прояснить позицию входящих в коалицию партий, представители которых критикуют действия правительства.Ранее издание Do Rzeczy сообщало, что лидер партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун и один из лидеров "Конфедерации свободы и независимости" на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала призвал Польшу выйти из Евросоюза, чтобы вернуть себе политическую самостоятельность. Он заявил, в частности, что правящая в Польше "Гражданская коалиция" стремится добиваться своих политический целей с помощью силовиков, пренебрегая законом, и сравнил происходящее с событиями весной 1926 года, когда в Польше произошел государственный переворот.Коалиция правых сил "Конфедерация польской короны" создавалась в 2018 году на фоне проведения выборов Европейский парламент – летом, а после в Сейм Польши – осенью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашествие гуннов 2.0 и жертвоприношение Киеву: куда Европу ведут протестыПобеда оппозиции на выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям с РФЗачем Путин вспомнил о Европе на саммите Россия – Африка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, польша, протесты, европа