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"Банановая республика Польша": в Варшаве призвали к досрочным выборам
"Банановая республика Польша": в Варшаве призвали к досрочным выборам - РИА Новости Крым, 02.11.2026
"Банановая республика Польша": в Варшаве призвали к досрочным выборам
Вице-спикер нижней палаты парламента Польши и один из лидеров коалиции правых сил "Конфедерация свободы и независимости" Кшиштоф Босак обвинил действующее... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T15:52
2026-11-02T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вице-спикер нижней палаты парламента Польши и один из лидеров коалиции правых сил "Конфедерация свободы и независимости" Кшиштоф Босак обвинил действующее правительство Дональда Туска в превышении конституционных полномочий и выступил за проведение досрочных выборов в Польше, где происходят события, характерные для "банановых республик", а не правовых государств. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.Издание сообщает, что с этим заявлением, а также объявлением о внесении проекта постановления о сокращении срока полномочий Сейма и проведении досрочных выборов польский правый политик выступил в субботу вечером перед зданием Конституционного трибунала в Варшаве."Правительство злоупотребляет властью, используя в своих целях полицию, других силовиков, пытается расширить свою власть за пределы конституционных полномочий, и это необходимо остановить. В связи с этим мы сегодня же представим президенту предложение о сокращении срока полномочий Сейма. Его же мы представим в Сейме", – сказал Босак.Кризис в Польше продолжается: премьер Туск обратился к нацииПо его мнению, досрочные выборы должны прояснить позицию входящих в коалицию партий, представители которых критикуют действия правительства.Ранее издание Do Rzeczy сообщало, что лидер партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун и один из лидеров "Конфедерации свободы и независимости" на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала призвал Польшу выйти из Евросоюза, чтобы вернуть себе политическую самостоятельность. Он заявил, в частности, что правящая в Польше "Гражданская коалиция" стремится добиваться своих политический целей с помощью силовиков, пренебрегая законом, и сравнил происходящее с событиями весной 1926 года, когда в Польше произошел государственный переворот.Коалиция правых сил "Конфедерация польской короны" создавалась в 2018 году на фоне проведения выборов Европейский парламент – летом, а после в Сейм Польши – осенью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашествие гуннов 2.0 и жертвоприношение Киеву: куда Европу ведут протестыПобеда оппозиции на выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям с РФЗачем Путин вспомнил о Европе на саммите Россия – Африка
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новости, польша, протесты, европа
"Банановая республика Польша": в Варшаве призвали к досрочным выборам
Лидеры правых сил в Польше призвали к досрочным выборам на фоне беспорядков – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вице-спикер нижней палаты парламента Польши и один из лидеров коалиции правых сил "Конфедерация свободы и независимости" Кшиштоф Босак обвинил действующее правительство Дональда Туска в превышении конституционных полномочий и выступил за проведение досрочных выборов в Польше, где происходят события, характерные для "банановых республик", а не правовых государств. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.
"Мы являемся свидетелями беззакония. Вчера произошла ситуация, немыслимая в правовых государствах, характерная скорее для банановых республик", – сказал Босак.
Издание сообщает, что с этим заявлением, а также объявлением о внесении проекта постановления о сокращении срока полномочий Сейма и проведении досрочных выборов польский правый политик выступил в субботу вечером перед зданием Конституционного трибунала в Варшаве.
"Правительство злоупотребляет властью, используя в своих целях полицию, других силовиков, пытается расширить свою власть за пределы конституционных полномочий, и это необходимо остановить. В связи с этим мы сегодня же представим президенту предложение о сокращении срока полномочий Сейма. Его же мы представим в Сейме", – сказал Босак.
По его мнению, досрочные выборы должны прояснить позицию входящих в коалицию партий, представители которых критикуют действия правительства.
"Если в коалиции имеются партии, которые не согласны с нарушением Конституции, с этим подобием путча или государственного переворота и действиями против конституционных институтов, нам нужно проверить их реальные намерения", – сказал Босак.
Ранее издание Do Rzeczy сообщало, что лидер партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун и один из лидеров "Конфедерации свободы и независимости" на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала призвал Польшу выйти из Евросоюза, чтобы вернуть себе политическую самостоятельность. Он заявил, в частности, что правящая в Польше "Гражданская коалиция" стремится добиваться своих политический целей с помощью силовиков, пренебрегая законом, и сравнил происходящее с событиями весной 1926 года, когда в Польше произошел государственный переворот.
Коалиция правых сил "Конфедерация польской короны" создавалась в 2018 году на фоне проведения выборов Европейский парламент – летом, а после в Сейм Польши – осенью.
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