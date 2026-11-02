https://crimea.ria.ru/20261102/avariya-obestochila-srazu-tri-rayona-kryma-1160699952.html

Авария обесточила сразу три района Крыма

Авария обесточила сразу три района Крыма - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Авария обесточила сразу три района Крыма

Три района Крыма частично обесточены из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T09:41

2026-11-02T09:41

2026-11-02T09:41

крым

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отключение электроэнергии в крыму

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красногвардейский район

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бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Три района Крыма частично обесточены из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".В частности, в Красногвардейском районе в течение дня останутся без света более 40 населенных пунктов, уточнил в своем канале в МАКС глава районной администрации Василий Грабован.До 6 часов вечера электроэнергии не будет в Красногвардейском, Видном, Знаменке, Петровке, Ближнем, Пушкино, Красной Поляне, Кремневке, Известковом, Клепинино, Тимашовке, Ястребовке, Карповке, Александровке, Краснодарке, Калинино, Коммунарах, Вишняковке, Победино, Новосельцах, Новопокровке, Владимирово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке домаКак восстанавливают энергосети Крыма и соседних регионов

крым

симферопольский район

красногвардейский район

бахчисарайский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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