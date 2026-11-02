Рейтинг@Mail.ru
Авария обесточила сразу три района Крыма - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261102/avariya-obestochila-srazu-tri-rayona-kryma-1160699952.html
Авария обесточила сразу три района Крыма
Авария обесточила сразу три района Крыма - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Авария обесточила сразу три района Крыма
Три района Крыма частично обесточены из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T09:41
2026-11-02T09:41
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
симферопольский район
красногвардейский район
василий грабован
бахчисарайский район
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c804bb01cb89ada7a5ad4f2d6e078dae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Три района Крыма частично обесточены из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".В частности, в Красногвардейском районе в течение дня останутся без света более 40 населенных пунктов, уточнил в своем канале в МАКС глава районной администрации Василий Грабован.До 6 часов вечера электроэнергии не будет в Красногвардейском, Видном, Знаменке, Петровке, Ближнем, Пушкино, Красной Поляне, Кремневке, Известковом, Клепинино, Тимашовке, Ястребовке, Карповке, Александровке, Краснодарке, Калинино, Коммунарах, Вишняковке, Победино, Новосельцах, Новопокровке, Владимирово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке домаКак восстанавливают энергосети Крыма и соседних регионов
крым
симферопольский район
красногвардейский район
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_49098d5f1e36d9aa369745fa5f378d7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, симферопольский район, красногвардейский район, василий грабован, бахчисарайский район, гуп рк "крымэнерго"
Авария обесточила сразу три района Крыма

"Крымэнерго": три района Крыма частично обесточены из-за срочных ремонтных работ

09:41 02.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Три района Крыма частично обесточены из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"В связи с неотложными ремонтными работами сегодня, 2 ноября 2026 года, ориентировочно до 17:00 будет частично отключена подача электроэнергии в Симферопольском, Красногвардейском и Бахчисарайском районах", – проинформировали на предприятии.
В частности, в Красногвардейском районе в течение дня останутся без света более 40 населенных пунктов, уточнил в своем канале в МАКС глава районной администрации Василий Грабован.
"Ориентировочно до 17 часов без света останутся населенные пункты Симоненко, Трактовое, Тимошенко, Краснознаменка, Рогово, Прямое, Радужное, Ленинское, Звездное, Амурское, Новоалексеевка, Новоивановка, Октябрьское, Искра, Новозуевка, Курганное, Пятихатка, Менделеево, Полтавка, Комаровка, Григорьевка", – перечислил глава района.
До 6 часов вечера электроэнергии не будет в Красногвардейском, Видном, Знаменке, Петровке, Ближнем, Пушкино, Красной Поляне, Кремневке, Известковом, Клепинино, Тимашовке, Ястребовке, Карповке, Александровке, Краснодарке, Калинино, Коммунарах, Вишняковке, Победино, Новосельцах, Новопокровке, Владимирово.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"
Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома
Как восстанавливают энергосети Крыма и соседних регионов
 
КрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуСимферопольский районКрасногвардейский районВасилий ГрабованБахчисарайский районГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:33Якубовича внесли в базу данных украинской разведки
10:18В Керчи на неделе включат отопление
10:07Киев готовил в зоне СВО серию терактов с очками для управления дронами
10:02На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
09:51Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов
09:41Авария обесточила сразу три района Крыма
09:15В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступлений
09:00Севастополь перешел на график подачи электричества "2 через 6"
08:44В Черном и Азовском морях обосновались более 25 видов вселенцев
08:35212 вражеских дронов уничтожены над регионами России и акваториями морей
08:25Новости Крыма на утро 2 ноября
08:06Меланья Трамп назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной
07:59ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун"
07:46Стоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС"
07:28Бензин в Крыму по 100 рублей можно купить на АЗС трех сетей
07:10Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт
06:47Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт
06:28Короткая рабочая неделя началась в России
05:59Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке
00:01Погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния