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Авария обесточила сразу три района Крыма
Авария обесточила сразу три района Крыма - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Авария обесточила сразу три района Крыма
Три района Крыма частично обесточены из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T09:41
2026-11-02T09:41
2026-11-02T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Три района Крыма частично обесточены из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".В частности, в Красногвардейском районе в течение дня останутся без света более 40 населенных пунктов, уточнил в своем канале в МАКС глава районной администрации Василий Грабован.До 6 часов вечера электроэнергии не будет в Красногвардейском, Видном, Знаменке, Петровке, Ближнем, Пушкино, Красной Поляне, Кремневке, Известковом, Клепинино, Тимашовке, Ястребовке, Карповке, Александровке, Краснодарке, Калинино, Коммунарах, Вишняковке, Победино, Новосельцах, Новопокровке, Владимирово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке домаКак восстанавливают энергосети Крыма и соседних регионов
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, симферопольский район, красногвардейский район, василий грабован, бахчисарайский район, гуп рк "крымэнерго"
Авария обесточила сразу три района Крыма
"Крымэнерго": три района Крыма частично обесточены из-за срочных ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Три района Крыма частично обесточены из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"В связи с неотложными ремонтными работами сегодня, 2 ноября 2026 года, ориентировочно до 17:00 будет частично отключена подача электроэнергии в Симферопольском, Красногвардейском и Бахчисарайском районах", – проинформировали на предприятии.
В частности, в Красногвардейском районе в течение дня останутся без света более 40 населенных пунктов, уточнил в своем канале в МАКС глава районной администрации Василий Грабован.
"Ориентировочно до 17 часов без света останутся населенные пункты Симоненко, Трактовое, Тимошенко, Краснознаменка, Рогово, Прямое, Радужное, Ленинское, Звездное, Амурское, Новоалексеевка, Новоивановка, Октябрьское, Искра, Новозуевка, Курганное, Пятихатка, Менделеево, Полтавка, Комаровка, Григорьевка", – перечислил глава района.
До 6 часов вечера электроэнергии не будет в Красногвардейском, Видном, Знаменке, Петровке, Ближнем, Пушкино, Красной Поляне, Кремневке, Известковом, Клепинино, Тимашовке, Ястребовке, Карповке, Александровке, Краснодарке, Калинино, Коммунарах, Вишняковке, Победино, Новосельцах, Новопокровке, Владимирово.
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