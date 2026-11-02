https://crimea.ria.ru/20261102/aksenov-vruchil-orden-muzhestva-seme-pogibshego-pri-atake-vsu-pomoschnika-mashinista-1160712476.html

Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста

Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста

Глава Крыма Сергей Аксенов передал орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги (КЖД) Ивана Шведова, который погиб при повторной атаке ВСУ на... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T14:50

2026-11-02T14:50

2026-11-02T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов передал орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги (КЖД) Ивана Шведова, который погиб при повторной атаке ВСУ на локомотив. Об этом Аксенов написал в своем канале в МАКС.Помощник машиниста погиб в июне 2026 года из-за удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Указом президента России Владимира путина Иван Шведов посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.Глава республики отметил, что Шведов ценой своей жизни обеспечил контроль над сохранностью опасного груза, сделал все, чтобы не допустить потенциальной опасности взрыва."Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Органы власти Республики Крым всегда окажут семье необходимую помощь, один на один с бедой никого не оставим", – подчеркнул глава Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, утраты, память, награды