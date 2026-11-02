https://crimea.ria.ru/20261102/aksenov-vruchil-orden-muzhestva-seme-pogibshego-pri-atake-vsu-pomoschnika-mashinista-1160712476.html
Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста
Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста
Глава Крыма Сергей Аксенов передал орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги (КЖД) Ивана Шведова, который погиб при повторной атаке ВСУ на... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T14:50
2026-11-02T14:50
2026-11-02T14:57
новости крыма
крым
утраты
память
награды
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/02/1160711127_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ff0c64afd24db7c5f1ac749e2eaaec84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов передал орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги (КЖД) Ивана Шведова, который погиб при повторной атаке ВСУ на локомотив. Об этом Аксенов написал в своем канале в МАКС.Помощник машиниста погиб в июне 2026 года из-за удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Указом президента России Владимира путина Иван Шведов посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.Глава республики отметил, что Шведов ценой своей жизни обеспечил контроль над сохранностью опасного груза, сделал все, чтобы не допустить потенциальной опасности взрыва."Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Органы власти Республики Крым всегда окажут семье необходимую помощь, один на один с бедой никого не оставим", – подчеркнул глава Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/02/1160711127_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_a5fed44edf7a58dbca0b68cb98ecea72.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, утраты, память, награды
Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста
Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при украинской атаке помощника машиниста
14:50 02.11.2026 (обновлено: 14:57 02.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов передал орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги (КЖД) Ивана Шведова, который погиб при повторной атаке ВСУ на локомотив. Об этом Аксенов написал в своем канале в МАКС.
Помощник машиниста погиб в июне 2026 года из-за удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Указом президента России Владимира путина Иван Шведов посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.
"Сегодня встретился с семьей помощника машиниста КЖД Ивана Сергеевича Шведова, чтобы выполнить почетную миссию и передать высокую государственную награду. Он до последней минуты предпринимал все возможное для предотвращения столкновения других железнодорожных составов с поездом, поврежденным в результате удара беспилотника ВСУ", – написал Аксенов.
Глава республики отметил, что Шведов ценой своей жизни обеспечил контроль над сохранностью опасного груза, сделал все, чтобы не допустить потенциальной опасности взрыва.
"Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Органы власти Республики Крым всегда окажут семье необходимую помощь, один на один с бедой никого не оставим", – подчеркнул глава Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.