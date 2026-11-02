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Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста
Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста
Глава Крыма Сергей Аксенов передал орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги (КЖД) Ивана Шведова, который погиб при повторной атаке ВСУ на... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T14:50
2026-11-02T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов передал орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги (КЖД) Ивана Шведова, который погиб при повторной атаке ВСУ на локомотив. Об этом Аксенов написал в своем канале в МАКС.Помощник машиниста погиб в июне 2026 года из-за удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Указом президента России Владимира путина Иван Шведов посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.Глава республики отметил, что Шведов ценой своей жизни обеспечил контроль над сохранностью опасного груза, сделал все, чтобы не допустить потенциальной опасности взрыва."Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Органы власти Республики Крым всегда окажут семье необходимую помощь, один на один с бедой никого не оставим", – подчеркнул глава Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, утраты, память, награды
Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста

Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при украинской атаке помощника машиниста

14:50 02.11.2026 (обновлено: 14:57 02.11.2026)
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСГлава Крыма Сергей Аксенов вручил орден мужества семье машиниста, спасшего состав от столкновения с поездом, атакованным беспилотником
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден мужества семье машиниста, спасшего состав от столкновения с поездом, атакованным беспилотником
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов передал орден Мужества семье сотрудника Крымской железной дороги (КЖД) Ивана Шведова, который погиб при повторной атаке ВСУ на локомотив. Об этом Аксенов написал в своем канале в МАКС.
Помощник машиниста погиб в июне 2026 года из-за удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Указом президента России Владимира путина Иван Шведов посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.

"Сегодня встретился с семьей помощника машиниста КЖД Ивана Сергеевича Шведова, чтобы выполнить почетную миссию и передать высокую государственную награду. Он до последней минуты предпринимал все возможное для предотвращения столкновения других железнодорожных составов с поездом, поврежденным в результате удара беспилотника ВСУ", – написал Аксенов.

© Канал Сергея Аксенова в МАКСГлава Крыма Сергей Аксенов вручил орден мужества семье машиниста, спасшего состав от столкновения с поездом, атакованным беспилотником
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден мужества семье машиниста, спасшего состав от столкновения с поездом, атакованным беспилотником
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден мужества семье машиниста, спасшего состав от столкновения с поездом, атакованным беспилотником
Глава республики отметил, что Шведов ценой своей жизни обеспечил контроль над сохранностью опасного груза, сделал все, чтобы не допустить потенциальной опасности взрыва.
"Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Органы власти Республики Крым всегда окажут семье необходимую помощь, один на один с бедой никого не оставим", – подчеркнул глава Крыма.
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