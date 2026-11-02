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Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт
Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт
Вырастить урожай – огромное дело, но не менее важно его сохранить, что в нынешних условиях с трудностями в логистике в преддверии наступления зимы для многих... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T07:10
2026-11-02T07:10
зерно
урожай
крым
сельское хозяйство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вырастить урожай – огромное дело, но не менее важно его сохранить, что в нынешних условиях с трудностями в логистике в преддверии наступления зимы для многих аграриев Крыма является задачей номер один. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" Ирина Годыло."Мы уходим в зиму, а это влажная погода, и первое, о чем аграрий должен позаботиться, – это о месте хранения, о складах", – сказала Ирина Годыло.Она подчеркнула, что склады должны обеспечить защиту урожая от осадков, влажности, пыли и грязи.При неправильном хранении, по словам эксперта, в продукции может развиваться, например, опасный фузариоз."Заражение идет еще в поле, где был не соблюден севооборот. То есть аграрии не обработали фунгицидами и не досушили зерно и положили на хранение. В этот период фузариоз прекрасно себя чувствует, развивается, и когда мы сдаем такое зерно на анализ, то обнаруживаем превышение микотоксинов. А микотоксины очень опасны для здоровья. Употребление такого зерна в пищу людям и животным категорически запрещено", – предупредила Ирина Годыло.Кроме того, возможно развитие вредителей в зерне, за чем тоже нужно обязательно следить, добавила она."Это также показатель безопасности, и согласно технического регламента Таможенного союза, вредителей не должно быть вообще в зерне. Они съедают эндосперм, и такое зерно, если оно семенное, уже непригодно для высева и для употребления в пищу - также. Продукты жизнедеятельности таких насекомых в процессе развития и питания ядовиты", – пояснила Ирина Годыло.Чтобы избежать таких проблем, необходимо регулярно проводить обработку складов, подчеркнула инспектор."По-хорошему нужно делать это два раза в год", - уточнила она.Обеззараживание должны проводить непременно фумигационные отряды, которые имеют лицензию, поскольку в этом процессе должны соблюдаться нормы и вся технология применения специализированных препаратов, подчеркнула Ирина Годыло."Проводят обработку, потом замеры, дегазацию, и в итоге выдают документ, на основании которого можно рассчитывать, что проведена качественная обработка", – резюмировала эксперт.Ранее сообщалось, что в мае текущего года в Крыму открылся крупный оптово-распределительный центр площадью почти 59 тысяч квадратных метров. Объект возвели в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал строительство таких центров "фантастическим проектом мирового уровня", который повысит продовольственную безопасность в Крыму благодаря современным условиям хранения продукции.В 2025 году в министерстве промышленности и торговли заявляли, что в Крыму сохраняется большая проблема с сохранением выращенных овощей в межсезонье, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму планируют направить дополнительные средства для аграриевОсенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимымиВ Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновых
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353
60
зерно, урожай, крым, сельское хозяйство, новости крыма
Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт

Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт

07:10 02.11.2026
 
© Администрация Ленинского района Республики КрымУборка урожая
Уборка урожая
© Администрация Ленинского района Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вырастить урожай – огромное дело, но не менее важно его сохранить, что в нынешних условиях с трудностями в логистике в преддверии наступления зимы для многих аграриев Крыма является задачей номер один. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" Ирина Годыло.
"Мы уходим в зиму, а это влажная погода, и первое, о чем аграрий должен позаботиться, – это о месте хранения, о складах", – сказала Ирина Годыло.
Она подчеркнула, что склады должны обеспечить защиту урожая от осадков, влажности, пыли и грязи.
"Склады должны хорошо вентилироваться. Необходимо проводить замеры температуры и влажности, следить за тем, чтобы не размножались амбарные вредители и не было постороннего запаха", – добавила Ирина Годыло.
При неправильном хранении, по словам эксперта, в продукции может развиваться, например, опасный фузариоз.
"Заражение идет еще в поле, где был не соблюден севооборот. То есть аграрии не обработали фунгицидами и не досушили зерно и положили на хранение. В этот период фузариоз прекрасно себя чувствует, развивается, и когда мы сдаем такое зерно на анализ, то обнаруживаем превышение микотоксинов. А микотоксины очень опасны для здоровья. Употребление такого зерна в пищу людям и животным категорически запрещено", – предупредила Ирина Годыло.
Кроме того, возможно развитие вредителей в зерне, за чем тоже нужно обязательно следить, добавила она.
"Это также показатель безопасности, и согласно технического регламента Таможенного союза, вредителей не должно быть вообще в зерне. Они съедают эндосперм, и такое зерно, если оно семенное, уже непригодно для высева и для употребления в пищу - также. Продукты жизнедеятельности таких насекомых в процессе развития и питания ядовиты", – пояснила Ирина Годыло.
Чтобы избежать таких проблем, необходимо регулярно проводить обработку складов, подчеркнула инспектор.
"По-хорошему нужно делать это два раза в год", - уточнила она.
Обеззараживание должны проводить непременно фумигационные отряды, которые имеют лицензию, поскольку в этом процессе должны соблюдаться нормы и вся технология применения специализированных препаратов, подчеркнула Ирина Годыло.
"Проводят обработку, потом замеры, дегазацию, и в итоге выдают документ, на основании которого можно рассчитывать, что проведена качественная обработка", – резюмировала эксперт.
Ранее сообщалось, что в мае текущего года в Крыму открылся крупный оптово-распределительный центр площадью почти 59 тысяч квадратных метров. Объект возвели в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал строительство таких центров "фантастическим проектом мирового уровня", который повысит продовольственную безопасность в Крыму благодаря современным условиям хранения продукции.
В 2025 году в министерстве промышленности и торговли заявляли, что в Крыму сохраняется большая проблема с сохранением выращенных овощей в межсезонье, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова.
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