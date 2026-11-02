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212 вражеских дронов уничтожены над регионами России и акваториями морей
212 вражеских дронов уничтожены над регионами России и акваториями морей - РИА Новости Крым, 02.11.2026
212 вражеских дронов уничтожены над регионами России и акваториями морей
Российские силы ПВО в ночь на понедельник ликвидировали 212 вражеских беспилотников над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также акваториями Черного... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T08:35
2026-11-02T08:35
2026-11-02T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в ночь на понедельник ликвидировали 212 вражеских беспилотников над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Накануне в военном ведомстве рассказали, что над регионами РФ за сутки сбили почти 400 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун" Меланья Трамп назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции
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новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, черное море, азовское море, министерство обороны рф
212 вражеских дронов уничтожены над регионами России и акваториями морей
212 вражеских дронов уничтожены над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей
08:35 02.11.2026 (обновлено: 08:40 02.11.2026)