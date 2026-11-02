Рейтинг@Mail.ru
212 вражеских дронов уничтожены над регионами России и акваториями морей - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261102/212-vrazheskikh-dronov-unichtozheny-nad-regionami-rossii-i-akvatoriyami-morey-1160699370.html
212 вражеских дронов уничтожены над регионами России и акваториями морей
212 вражеских дронов уничтожены над регионами России и акваториями морей - РИА Новости Крым, 02.11.2026
212 вражеских дронов уничтожены над регионами России и акваториями морей
Российские силы ПВО в ночь на понедельник ликвидировали 212 вражеских беспилотников над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также акваториями Черного... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T08:35
2026-11-02T08:40
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
черное море
азовское море
министерство обороны рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в ночь на понедельник ликвидировали 212 вражеских беспилотников над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Накануне в военном ведомстве рассказали, что над регионами РФ за сутки сбили почти 400 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун" Меланья Трамп назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, черное море, азовское море, министерство обороны рф
212 вражеских дронов уничтожены над регионами России и акваториями морей

212 вражеских дронов уничтожены над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей

08:35 02.11.2026 (обновлено: 08:40 02.11.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в ночь на понедельник ликвидировали 212 вражеских беспилотников над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 212 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведоства.
Уточняется, что дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Накануне в военном ведомстве рассказали, что над регионами РФ за сутки сбили почти 400 вражеских беспилотников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун"
Меланья Трамп назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной
Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции
 
Новости СВОПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЧерное мореАзовское мореМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:33Якубовича внесли в базу данных украинской разведки
10:18В Керчи на неделе включат отопление
10:07Киев готовил в зоне СВО серию терактов с очками для управления дронами
10:02На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
09:51Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов
09:41Авария обесточила сразу три района Крыма
09:15В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступлений
09:00Севастополь перешел на график подачи электричества "2 через 6"
08:44В Черном и Азовском морях обосновались более 25 видов вселенцев
08:35212 вражеских дронов уничтожены над регионами России и акваториями морей
08:25Новости Крыма на утро 2 ноября
08:06Меланья Трамп назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной
07:59ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун"
07:46Стоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС"
07:28Бензин в Крыму по 100 рублей можно купить на АЗС трех сетей
07:10Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт
06:47Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт
06:28Короткая рабочая неделя началась в России
05:59Мобильное приложение МЧС подверглось кибератаке
00:01Погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния