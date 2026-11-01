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Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"
Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6" - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"
В городе Алупка возможно введение графика подачи электроэнергии "3 через 6". Это связано с проведением восстановительных работ на сетях, сообщили в Единой... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T23:09
2026-11-01T23:09
2026-11-01T23:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В городе Алупка возможно введение графика подачи электроэнергии "3 через 6". Это связано с проведением восстановительных работ на сетях, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Ялты.Жителей города призвали рационально использовать электричество и не допускать перегрузки сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке домаКак восстанавливают энергосети Крыма и соседних регионовВ Ялте увеличили число центров содействия населению
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"
В Алупке могут ввести график подачи электроэнергии "3 через 6"