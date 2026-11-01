https://crimea.ria.ru/20261101/zhiteley-alupki-predupredili-o-grafike-energosnabzheniya-3-cherez-6-1160696833.html

Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"

Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6" - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"

В городе Алупка возможно введение графика подачи электроэнергии "3 через 6". Это связано с проведением восстановительных работ на сетях, сообщили в Единой... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T23:09

2026-11-01T23:09

2026-11-01T23:09

алупка

крым

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В городе Алупка возможно введение графика подачи электроэнергии "3 через 6". Это связано с проведением восстановительных работ на сетях, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Ялты.Жителей города призвали рационально использовать электричество и не допускать перегрузки сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке домаКак восстанавливают энергосети Крыма и соседних регионовВ Ялте увеличили число центров содействия населению

алупка

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алупка, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму