https://crimea.ria.ru/20261101/zelenskiy-poprosil-erdogana-organizovat-emu-vstrechu-s-putinym-v-turtsii-1160696642.html

Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции

Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что надеется на помощь Турции в организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T21:13

2026-11-01T21:13

2026-11-01T21:13

владимир зеленский

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

украина

россия

турция

политика

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что надеется на помощь Турции в организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Зеленского CNN Türk.Зеленский добавил, что Стамбул может стать "практичным и реалистичным посредником" на переговорах по украинскому урегулированию.Накануне Эрдоган и Зеленский в течение полуторачасовых переговоров обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море. Президент Турции назвал переговоры плодотворными. В Кремле не раз отмечали, что Турция постоянно предлагает проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине на самых разных уровнях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на СШАТрамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

украина

россия

турция

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, украина, россия, турция, политика, новости сво