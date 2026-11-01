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Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции
Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что надеется на помощь Турции в организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T21:13
2026-11-01T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что надеется на помощь Турции в организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Зеленского CNN Türk.Зеленский добавил, что Стамбул может стать "практичным и реалистичным посредником" на переговорах по украинскому урегулированию.Накануне Эрдоган и Зеленский в течение полуторачасовых переговоров обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море. Президент Турции назвал переговоры плодотворными. В Кремле не раз отмечали, что Турция постоянно предлагает проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине на самых разных уровнях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на СШАТрамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
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РИА Новости Крым
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96
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владимир зеленский, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, украина, россия, турция, политика, новости сво
Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции

Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции

21:13 01.11.2026
 
© REUTERS Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© REUTERS Yves Herman
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что надеется на помощь Турции в организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Зеленского CNN Türk.
"Я знаю, что президент (Турции Реджеп – ред.) Эрдоган поддерживает связь с Путиным. Поэтому мы поддерживаем встречу в Турции", – сказал он.
Зеленский добавил, что Стамбул может стать "практичным и реалистичным посредником" на переговорах по украинскому урегулированию.
Накануне Эрдоган и Зеленский в течение полуторачасовых переговоров обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море. Президент Турции назвал переговоры плодотворными. В Кремле не раз отмечали, что Турция постоянно предлагает проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине на самых разных уровнях.
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Владимир ЗеленскийВладимир Путин (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганУкраинаРоссияТурцияПолитикаНовости СВО
 
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