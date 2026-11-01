https://crimea.ria.ru/20261101/zamenit-li-belaya-ikra-krasnuyu-ili-chernuyu-v-usloviyakh-defitsita--mnenie-1160661894.html

Заменит ли белая икра красную или черную в условиях дефицита – мнение

Заменит ли белая икра красную или черную в условиях дефицита – мнение - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Заменит ли белая икра красную или черную в условиях дефицита – мнение

В России 240 видов промысловой рыбы и, соответственно, столько же видов икры, которые имеют одинаковый набор ценных для человека элементов: белков, жиров,... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T19:32

2026-11-01T19:32

2026-11-01T19:32

икра

мнения

еда

рыба

здоровое питание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В России 240 видов промысловой рыбы и, соответственно, столько же видов икры, которые имеют одинаковый набор ценных для человека элементов: белков, жиров, витаминов и минералов. А потому так называемая белая икра действительно может заменить на праздничном столе красную или черную, которые в свое время были сильно распиарены, а теперь стали дефицитными и недоступными по цене для многих россиян. Такое мнение выразил в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.По данным аналитического центра Рыбного союза, по состоянию на 20 октября по сравнению с началом 2026 года икра горбуши в рознице подорожала на 162% (до 23,6 тыс. рублей за килограмм), икра кеты на 80% (до 23 тыс. рублей за кг.), нерки – на 127% (до 20,2 тыс. рублей), а кижуча – на 113% (до 23,3 тыс. рублей). Главной причиной называют слабую в 2026 году лососевую путину на Дальнем Востоке, где к концу октября выловили лишь 43% прогнозированного объема.Столь неутешительные прогнозы объясняют, почему эксперты рыбной отрасли все чаще призывают россиян покупать белую икру минтая вместо деликатесов, поскольку ее стоимость в сравнении с красной в десятки раз ниже.Однако не стоит думать, что такая замена лишит россиян возможности употреблять ценный продукт, подчеркнул Савельев."Наше внимание не случайно обратили на это богатство. В России 240 видов промысловой рыбы и 240 видов икры. И в любой чрезвычайно полезных для человека элементов содержится в равном количестве. Представляете, как можно разнообразить свой рацион? Если задаться этой целью, можно чуть ли ежедневно менять икру на столе", – сказал гость эфира.Разумеется, у икры каждого вида рыбы есть свои особенности, вкусовые черты и органолептика. Но абсолютно вся икра – и лососевая, и осетровая, и белой рыбы – объединена тем, что содержит легко усвояемый белок, жиры, витамины, а также микроэлементы и минералы, в том числе йод, железо и фосфор. И нельзя сказать, что в лососевой икре, например, больше Омега-3, чем в икре минтая, добавил собеседник.По его мнению, популярность красной и черной икры, то есть лососевой и осетровой, которые вовсе не обладают более ценным набором полезных элементов, объясняются своевременным пиаром. "Как-то их в свое время "раскрутили", так что в нашем сознании и обиходе она кажется деликатесом недосягаемым, особенно сейчас", – сказал Савельев.Теперь такой же пиар, считает он, может быть полезен так называемой белой икре – минтая или щуки, которая раньше в России ценилась даже больше, чем белужья."Как говорится, нет худа без добра. Лососевая не задалась – давайте распробуем икру минтая или щуки, разнообразим свой рацион этим богатством. Китайцам, например, осетровая даром не нужна. Они ее не едят, не любят, хотя много производят. Корейцы предпочитают икру минтая любой другой. И вообще вкус – это история очень индивидуальная. К тому же есть разные технологии: производят икру малосольную, зернистую или паюсную", – рассказал специалист.При этом гость эфира предупредил о возможном попадании на рынок подделок настоящей икры белой рыбы в условиях, когда очень много производят имитированной, структурированной икры – той, что прежде называли фальсификатом.Он также напомнил, что диетологи не рекомендуют съедать больше 25 – 30 граммов рыбной икры в день. "Потому что объединяет любую икру, все ее 240 видов, соль. Ее там очень много", – пояснил специалист.Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что уменьшение объемов добычи вызвано исключительно природными факторами, а не действиями регуляторов. И высказала мнение, что в обозримом будущем объемы доступной для россиян красной икры могут сократиться в связи с изменением климата, и это в целом повлияет на изменение ассортимента праздничных товаров, к которым относится и икра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на рыбу в России: ФАС примет меры в случае необоснованного скачкаВ реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лососяЧто подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

икра, мнения, еда, рыба, здоровое питание