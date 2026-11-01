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Вывезенным из Алешек людям помогают в Крыму с документами и выплатами - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Вывезенным из Алешек людям помогают в Крыму с документами и выплатами
Вывезенным из Алешек людям помогают в Крыму с документами и выплатами - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Вывезенным из Алешек людям помогают в Крыму с документами и выплатами
В Симферополе жителям Алешек помогают получить документы и решить вопросы после выезда из города. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T14:53
2026-11-01T14:53
алешки
гуманитарная миссия в алешках
симферополь
яна лантратова
новости
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе жителям Алешек помогают получить документы и решить вопросы после выезда из города. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в МАКС.По информации Лантратовой, людям помогли зарегистрироваться на портале "Госуслуги", рассказали о мерах соцподдержки, сотрудники банков помогли с открытием счетов, необходимых для получения выплат. Также жителям Алешек выдали сим-карты.Ранее сообщалось, что эвакуированных жителей Алешек также разместили в ПВР в Краснодарском крае. На территории ПВР есть столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, игровая комната и спортплощадки. Он находится под охраной, оборудован собственной котельной и резервными источниками электропитания.В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов и завершилась 30 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег ЗубковЖителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлиникеЭвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму
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алешки, гуманитарная миссия в алешках, симферополь, яна лантратова, новости, херсонская область
Вывезенным из Алешек людям помогают в Крыму с документами и выплатами

В Симферополе вывезенным из Алешек помогают с оформлением документов и выплат

14:53 01.11.2026
 
© Канал омбудсмена России Яны Лантратовой в МАКСЖителям Алешек помогают устроиться в Симферополе
Жителям Алешек помогают устроиться в Симферополе
© Канал омбудсмена России Яны Лантратовой в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе жителям Алешек помогают получить документы и решить вопросы после выезда из города. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в МАКС.
"В оздоровительном центре в Симферополе, в пункте временного пребывания, был организован выездной МФЦ. Специалисты приехали к людям, чтобы помочь восстановить документы и на месте решить необходимые вопросы", - рассказала она.
По информации Лантратовой, людям помогли зарегистрироваться на портале "Госуслуги", рассказали о мерах соцподдержки, сотрудники банков помогли с открытием счетов, необходимых для получения выплат. Также жителям Алешек выдали сим-карты.
"С теми, кто по своему желанию уехал в другие города, тоже остаемся на связи. Подключаем региональных уполномоченных, чтобы помощь была рядом", - подчеркнула Лантратова.
Ранее сообщалось, что эвакуированных жителей Алешек также разместили в ПВР в Краснодарском крае. На территории ПВР есть столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, игровая комната и спортплощадки. Он находится под охраной, оборудован собственной котельной и резервными источниками электропитания.
В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.
Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов и завершилась 30 октября.
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АлешкиГуманитарная миссия в АлешкахСимферопольЯна ЛантратоваНовостиХерсонская область
 
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