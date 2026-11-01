Вывезенным из Алешек людям помогают в Крыму с документами и выплатами
В Симферополе вывезенным из Алешек помогают с оформлением документов и выплат
© Канал омбудсмена России Яны Лантратовой в МАКСЖителям Алешек помогают устроиться в Симферополе
© Канал омбудсмена России Яны Лантратовой в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе жителям Алешек помогают получить документы и решить вопросы после выезда из города. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в МАКС.
"В оздоровительном центре в Симферополе, в пункте временного пребывания, был организован выездной МФЦ. Специалисты приехали к людям, чтобы помочь восстановить документы и на месте решить необходимые вопросы", - рассказала она.
По информации Лантратовой, людям помогли зарегистрироваться на портале "Госуслуги", рассказали о мерах соцподдержки, сотрудники банков помогли с открытием счетов, необходимых для получения выплат. Также жителям Алешек выдали сим-карты.
"С теми, кто по своему желанию уехал в другие города, тоже остаемся на связи. Подключаем региональных уполномоченных, чтобы помощь была рядом", - подчеркнула Лантратова.
Ранее сообщалось, что эвакуированных жителей Алешек также разместили в ПВР в Краснодарском крае. На территории ПВР есть столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, игровая комната и спортплощадки. Он находится под охраной, оборудован собственной котельной и резервными источниками электропитания.
В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.
Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов и завершилась 30 октября.
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