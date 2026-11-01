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Встреча с предзимьем: погода в Крыму на следующую неделю - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Встреча с предзимьем: погода в Крыму на следующую неделю
Встреча с предзимьем: погода в Крыму на следующую неделю - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Встреча с предзимьем: погода в Крыму на следующую неделю
В Крыму погода на неделе будет меняться дважды от солнечной и вполне комфортной до дождливой с ночным холодом на грани мороза. Такой прогноз в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T18:06
2026-11-01T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму погода на неделе будет меняться дважды от солнечной и вполне комфортной до дождливой с ночным холодом на грани мороза. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Предстоящая неделя пройдет под знаком довольно мощной адвекции холода в Крым, "запахнет даже предзимьем", прогнозирует Тишковец. При этом погодные условия от начала до конца семидневки поменяются дважды.Так, в понедельник и вторник эстафетой от погожего воскресенья ситуация еще остается комфортной.Но со среды погода резко ухудшится в связи с циклоном средиземноморского происхождения, который подставит тыл Крыму и развернет ветры на северные и северо-восточные румбы, прогнозирует Тишковец."И все это будет сопровождаться проливным дождем. Только на Симферополь за сутки выпадет до 21 мм осадков при норме 43 мм. Среда самый дождливый и ненастный день. И, конечно, это скажется на температурном режиме: под утро +10...+13, днем +13...+16", – добавил он.В четверг интенсивность осадков в Крыму пойдет на убыль, но и резко похолодает.В Симферополе же в этот день начнет уже постепенно распогоживаться. А начиная с пятницы в Крыму власть снова перехватит антициклон, считает синоптик."И снова много солнца, никаких осадков и температура ночью от +1 до +6, а днем +6...+11 в пятницу и в субботу, а воскресенье до +8...+13. И это возвращение в рамки положенной климатической нормы", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму Когда в Крым придут морозы В Севастополе с начала отопительного сезона запустили 80% котельных
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4.7
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центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крым, евгений тишковец, новости крыма
Встреча с предзимьем: погода в Крыму на следующую неделю

В Крыму в середине недели пройдут проливные дожди – температура опустится до +1 градуса

18:06 01.11.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму погода на неделе будет меняться дважды от солнечной и вполне комфортной до дождливой с ночным холодом на грани мороза. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Предстоящая неделя пройдет под знаком довольно мощной адвекции холода в Крым, "запахнет даже предзимьем", прогнозирует Тишковец. При этом погодные условия от начала до конца семидневки поменяются дважды.
Так, в понедельник и вторник эстафетой от погожего воскресенья ситуация еще остается комфортной.
"Метеоусловия будут хорошие, антициклональные. Переменная облачность без осадков. В понедельник ночью +7...+10 и днем +14...+17, а во вторник +8...+11 под утро и днем +16...+19", – сказал синоптик.
Но со среды погода резко ухудшится в связи с циклоном средиземноморского происхождения, который подставит тыл Крыму и развернет ветры на северные и северо-восточные румбы, прогнозирует Тишковец.
"И все это будет сопровождаться проливным дождем. Только на Симферополь за сутки выпадет до 21 мм осадков при норме 43 мм. Среда самый дождливый и ненастный день. И, конечно, это скажется на температурном режиме: под утро +10...+13, днем +13...+16", – добавил он.
В четверг интенсивность осадков в Крыму пойдет на убыль, но и резко похолодает.
"Ночью это +1...+6, а днем всего лишь +8...+13. Местами небольшой дождь, но в основном уже на юге и востоке полуострова," – сказал Тишковец.
В Симферополе же в этот день начнет уже постепенно распогоживаться. А начиная с пятницы в Крыму власть снова перехватит антициклон, считает синоптик.
"И снова много солнца, никаких осадков и температура ночью от +1 до +6, а днем +6...+11 в пятницу и в субботу, а воскресенье до +8...+13. И это возвращение в рамки положенной климатической нормы", – заключил эксперт.
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