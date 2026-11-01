https://crimea.ria.ru/20261101/vstrecha-s-predzimem-pogoda-v-krymu-na-sleduyuschuyu-nedelyu-1160652956.html

Встреча с предзимьем: погода в Крыму на следующую неделю

Встреча с предзимьем: погода в Крыму на следующую неделю - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Встреча с предзимьем: погода в Крыму на следующую неделю

В Крыму погода на неделе будет меняться дважды от солнечной и вполне комфортной до дождливой с ночным холодом на грани мороза. Такой прогноз в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T18:06

2026-11-01T18:06

2026-11-01T18:06

центр погоды "фобос"

погода

погода в крыму

крым

евгений тишковец

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму погода на неделе будет меняться дважды от солнечной и вполне комфортной до дождливой с ночным холодом на грани мороза. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Предстоящая неделя пройдет под знаком довольно мощной адвекции холода в Крым, "запахнет даже предзимьем", прогнозирует Тишковец. При этом погодные условия от начала до конца семидневки поменяются дважды.Так, в понедельник и вторник эстафетой от погожего воскресенья ситуация еще остается комфортной.Но со среды погода резко ухудшится в связи с циклоном средиземноморского происхождения, который подставит тыл Крыму и развернет ветры на северные и северо-восточные румбы, прогнозирует Тишковец."И все это будет сопровождаться проливным дождем. Только на Симферополь за сутки выпадет до 21 мм осадков при норме 43 мм. Среда самый дождливый и ненастный день. И, конечно, это скажется на температурном режиме: под утро +10...+13, днем +13...+16", – добавил он.В четверг интенсивность осадков в Крыму пойдет на убыль, но и резко похолодает.В Симферополе же в этот день начнет уже постепенно распогоживаться. А начиная с пятницы в Крыму власть снова перехватит антициклон, считает синоптик."И снова много солнца, никаких осадков и температура ночью от +1 до +6, а днем +6...+11 в пятницу и в субботу, а воскресенье до +8...+13. И это возвращение в рамки положенной климатической нормы", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму Когда в Крым придут морозы В Севастополе с начала отопительного сезона запустили 80% котельных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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