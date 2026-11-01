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ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой
ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой - РИА Новости Крым, 01.11.2026
ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой
Российские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T08:30
2026-11-01T08:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины, сообщает Минобороны РФ.В ночь на воскресенье ВС РФ продолжили нанесение ударов беспилотниками по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения.Российские Вооруженные силы ночью также поразили на переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ, добавили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), удары по украине, украина, новости
ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой
ВС РФ поразили объекты управления ж/д движением на станции Конотоп и сухогруз под Одессой
08:30 01.11.2026 (обновлено: 10:05 01.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ночь на воскресенье ВС РФ продолжили нанесение ударов беспилотниками по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения.
"В результате ударов поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп Сумской области, обеспечивающие доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины", - говорится в сообщении.
Российские Вооруженные силы ночью также поразили на переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ, добавили в Минобороны РФ.
"На переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ", - говорится в сообщении.
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