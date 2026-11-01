Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261101/vs-rf-porazili-obekty-na-stantsii-konotop-i-sukhogruz-po-odessoy-1160686072.html
ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой
ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой - РИА Новости Крым, 01.11.2026
ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой
Российские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T08:30
2026-11-01T10:05
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
удары по украине
украина
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/0d/1155986555_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b14b3cc321204f80cd61049d463a1d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины, сообщает Минобороны РФ.В ночь на воскресенье ВС РФ продолжили нанесение ударов беспилотниками по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения.Российские Вооруженные силы ночью также поразили на переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ, добавили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261031/esche-odno-sudno-s-gruzom-dlya-vsu-porazheno-v-chernom-more-1160677235.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/0d/1155986555_315:0:1280:724_1920x0_80_0_0_36265d09e2f4f989df63e0f856935026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), удары по украине, украина, новости
ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой

ВС РФ поразили объекты управления ж/д движением на станции Конотоп и сухогруз под Одессой

08:30 01.11.2026 (обновлено: 10:05 01.11.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ночь на воскресенье ВС РФ продолжили нанесение ударов беспилотниками по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения.
"В результате ударов поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп Сумской области, обеспечивающие доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины", - говорится в сообщении.
Российские Вооруженные силы ночью также поразили на переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ, добавили в Минобороны РФ.
"На переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевая работа расчета БПЛА Орлан-10 группировки Центр - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
Вчера, 17:39
Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Удары по УкраинеУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:29В Бахчисарайском районе Крыма спасли заблудившихся в лесу грибников
10:15Беспорядки в Швейцарии: что известно 0:14
09:55В зону СВО передано 47 000 изъятых у нарушителей автомобилей - МВД
09:47Умер бэк-вокалист "Любэ" Алексей Тарасов
09:33Первая посадка истребителей на авианосец – инфографика
09:15Винтаж на пике: в Симферополе вырос спрос на б/у мебель
09:01Новости Крыма и Севастополя на утро 1 ноября
08:35Над Россией за ночь сбито 235 дронов ВСУ
08:30ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой
08:11Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 и уверен в скором окончании конфликта
07:37Где заправиться в Крыму 1 ноября
07:04Уплата налогов и дополнительный выходной: что ждет россиян в ноябре
00:01Погода в Крыму в первый день ноября
00:00Какой сегодня праздник: 1 ноября
22:54Кризис в Польше продолжается: премьер Туск обратился к нации
22:30Помощь жителям Алешек в Крыму и информация о теракте в Москве: главное за день
22:15В небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 83 года
21:52Россия готовится к распространению нового штамма коронавируса из Европы
21:31В Германии и Франции идут многотысячные протесты
21:0715-летняя девочка получит премию Кеосаяна за спасение шестилетки из горящего авто
Лента новостейМолния