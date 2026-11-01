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ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой

ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой - РИА Новости Крым, 01.11.2026

ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под Одессой

Российские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T08:30

2026-11-01T08:30

2026-11-01T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины, сообщает Минобороны РФ.В ночь на воскресенье ВС РФ продолжили нанесение ударов беспилотниками по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения.Российские Вооруженные силы ночью также поразили на переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ, добавили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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