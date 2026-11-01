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Винтаж на пике: в Симферополе вырос спрос на б/у мебель - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Винтаж на пике: в Симферополе вырос спрос на б/у мебель
Винтаж на пике: в Симферополе вырос спрос на б/у мебель - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Винтаж на пике: в Симферополе вырос спрос на б/у мебель
В Симферополе в десять раз вырос спрос на винтажную мебель и декор. Об этом РИА Новости Крым сообщили эксперты сервиса "Авито" по итогам анализа объявлений на... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T09:15
2026-11-01T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в десять раз вырос спрос на винтажную мебель и декор. Об этом РИА Новости Крым сообщили эксперты сервиса "Авито" по итогам анализа объявлений на рынке мебели и декора в III квартале текущего года.Продажи винтажной мебели также выросли. Так, доля продаж мебели и декора на ресейле по итогам третьего квартала в крымской столице составила 41%. "С рук" активнее всего покупают подставки и тумбы (+54%), компьютерные столы и кресла (+19%). Также на ресейле на 46% выросли продажи освещения.Специалисты платформы проанализировали III квартал 2026 года на рынке мебели и декора в Симферополе и выяснили, что тренд на ресейл и винтажные изделия продолжает набирать обороты. И в целом по России сделки с винтажом и антиквариатом выросли почти на 50%, с товарами "с рук" – на 14%", говорится в сообщении.При этом винтаж перестает быть нишевой историей – предметы интерьера и текстиль в винтажном стиле покупают вдвое чаще, а мебель в стилях ретро и баухаус уже не экзотика, отмечают эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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авито, новости, крым, новости крыма, торговля, общество, статистика
Винтаж на пике: в Симферополе вырос спрос на б/у мебель

Крымчане стали активнее покупать б/у мебель и декор – продажи выросли в десять раз

09:15 01.11.2026
 
© РИА Новости . Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкВинтажная мебель. Архивное фото
Винтажная мебель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости . Владимир Первенцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в десять раз вырос спрос на винтажную мебель и декор. Об этом РИА Новости Крым сообщили эксперты сервиса "Авито" по итогам анализа объявлений на рынке мебели и декора в III квартале текущего года.
"В Симферополе отдельные категории винтажа показывают кратный рост год к году. Так, текстиль и ковры в этой категории в III квартале 2026 года стали покупать в десять раз чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Винтажные предметы интерьера и искусства стали покупать в 7,5 раз чаще. Высоким спросом пользуются вазы, зеркала в винтажных рамах, статуэтки, картины и постеры. Продажи освещения выросли в 4,5 раза", – уверяют специалисты
Продажи винтажной мебели также выросли. Так, доля продаж мебели и декора на ресейле по итогам третьего квартала в крымской столице составила 41%. "С рук" активнее всего покупают подставки и тумбы (+54%), компьютерные столы и кресла (+19%). Также на ресейле на 46% выросли продажи освещения.
Специалисты платформы проанализировали III квартал 2026 года на рынке мебели и декора в Симферополе и выяснили, что тренд на ресейл и винтажные изделия продолжает набирать обороты. И в целом по России сделки с винтажом и антиквариатом выросли почти на 50%, с товарами "с рук" – на 14%", говорится в сообщении.
При этом винтаж перестает быть нишевой историей – предметы интерьера и текстиль в винтажном стиле покупают вдвое чаще, а мебель в стилях ретро и баухаус уже не экзотика, отмечают эксперты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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