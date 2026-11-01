https://crimea.ria.ru/20261101/vintazh-na-pike-v-simferopole-vyros-spros-na-bu-mebel-1160653993.html

Винтаж на пике: в Симферополе вырос спрос на б/у мебель

Винтаж на пике: в Симферополе вырос спрос на б/у мебель - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Винтаж на пике: в Симферополе вырос спрос на б/у мебель

В Симферополе в десять раз вырос спрос на винтажную мебель и декор. Об этом РИА Новости Крым сообщили эксперты сервиса "Авито" по итогам анализа объявлений на... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T09:15

2026-11-01T09:15

2026-11-01T09:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в десять раз вырос спрос на винтажную мебель и декор. Об этом РИА Новости Крым сообщили эксперты сервиса "Авито" по итогам анализа объявлений на рынке мебели и декора в III квартале текущего года.Продажи винтажной мебели также выросли. Так, доля продаж мебели и декора на ресейле по итогам третьего квартала в крымской столице составила 41%. "С рук" активнее всего покупают подставки и тумбы (+54%), компьютерные столы и кресла (+19%). Также на ресейле на 46% выросли продажи освещения.Специалисты платформы проанализировали III квартал 2026 года на рынке мебели и декора в Симферополе и выяснили, что тренд на ресейл и винтажные изделия продолжает набирать обороты. И в целом по России сделки с винтажом и антиквариатом выросли почти на 50%, с товарами "с рук" – на 14%", говорится в сообщении.При этом винтаж перестает быть нишевой историей – предметы интерьера и текстиль в винтажном стиле покупают вдвое чаще, а мебель в стилях ретро и баухаус уже не экзотика, отмечают эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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