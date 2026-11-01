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В зону СВО передано 47 000 изъятых у нарушителей автомобилей - МВД
В зону СВО передано 47 000 изъятых у нарушителей автомобилей - МВД - РИА Новости Крым, 01.11.2026
В зону СВО передано 47 000 изъятых у нарушителей автомобилей - МВД
За четыре года в зону проведения специальной военной операции передали более 47 тысяч машин, изъятых у нарушителей по всей России. Об этом сообщили в МВД России РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T09:55
2026-11-01T09:55
2026-11-01T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. За четыре года в зону проведения специальной военной операции передали более 47 тысяч машин, изъятых у нарушителей по всей России. Об этом сообщили в МВД России в своем канале в МАКС.В частности, недавно 26 автомобилей, конфискованных у злостных нарушителей ПДД, в том числе за вождение в нетрезвом виде, отправились в зону СВО из Челябинска. Машины военным передали полицейские вместе с Росимуществом.В МВД России уточнили, что перед отправкой технику подготавливают к работе, так как после долгого хранения на спецстоянках автомобилям часто нужен ремонт.Ранее сообщалось, что в Севастополе госавтоинспекторы задержали водителя премиальной иномарки, который задолжал более двух миллионов рублей по кредитам, налогам и алиментам. Автомобиль правоохранители изъяли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе КрымаЛихач на поддельных номерах устроил погоню в Крыму и "свалил" вину на девушкуВ Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, правонарушения, пдд (правила дорожного движения)
В зону СВО передано 47 000 изъятых у нарушителей автомобилей - МВД
В зону проведения спецоперации передали более 47 тысяч изъятых у нарушителей машин