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В Ялте начали восстанавливать подпорные стены и расчищать русла рек
В Ялте начали восстанавливать подпорные стены и расчищать русла рек - РИА Новости Крым, 01.11.2026
В Ялте начали восстанавливать подпорные стены и расчищать русла рек
В Ялте планируют построить гидротехнические сооружения, которые замедлят течение воды и снизят риск размыва русел и повреждения соседних объектов. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T13:46
2026-11-01T13:46
2026-11-01T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте планируют построить гидротехнические сооружения, которые замедлят течение воды и снизят риск размыва русел и повреждения соседних объектов. Об этом сообщила врио главы администрации Светлана Шевченко по результатам выездного совещания с представителями Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК. "Вместе с руководителем территориального органа Ольгой Винник, заместителем начальника ДЖКХ Юрием Журавлевым и депутатом Ялтинского городского совета Энвером Эбуевым обследовали русла рек Узень-Чешме и Аксаматук-Дере, а также Хаста-Баш и Хара-Баир в Алупке, в районе Севастопольского шоссе. Так как именно эти участки больше всего пострадали в недавнем наводнении, им — первоочередное внимание: на месте определили дальнейшие действия", - говорится в сообщении. Светлана Шевченко добавила, что в городе пристуили к глобальной работе по восстановлению подпорных стен, приведению в соответствие русел рек. "Сейчас основные задачи — расчистка, укрепление берегов и предупреждение последствий сильных водных потоков. Отдельно обсудили возможность создания комплекса гидротехнических сооружений, которые позволят снизить скорость течения воды, уменьшить риск размыва русел и подмыва расположенных рядом объектов", - написала она в своем калае в МАКС.По ее словам, такая работа требует комплексного подхода и взаимодействия муниципальных и республиканских служб. "Последовательно обследуем проблемные участки, определяем необходимые мероприятия и формируем решения по каждому объекту. Важно не только устранять последствия, но и заранее принимать меры, которые позволят снизить риски в дальнейшем", - раключила Шевченко.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводке Работают тепловые пушки и насосы: на ЮБК ликвидируют последствия потопаВ Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
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светлана шевченко, ялта, большая ялта, подтопления, подтопления в кореизе , крым, новости крыма
В Ялте начали восстанавливать подпорные стены и расчищать русла рек
В Ялте начали восстанавливать подпорные стены и расчищать русла рек после наводнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте планируют построить гидротехнические сооружения, которые замедлят течение воды и снизят риск размыва русел и повреждения соседних объектов. Об этом сообщила врио главы администрации Светлана Шевченко по результатам выездного совещания с представителями Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК.
"Вместе с руководителем территориального органа Ольгой Винник, заместителем начальника ДЖКХ Юрием Журавлевым и депутатом Ялтинского городского совета Энвером Эбуевым обследовали русла рек Узень-Чешме и Аксаматук-Дере, а также Хаста-Баш и Хара-Баир в Алупке, в районе Севастопольского шоссе. Так как именно эти участки больше всего пострадали в недавнем наводнении, им — первоочередное внимание: на месте определили дальнейшие действия", - говорится в сообщении.
Светлана Шевченко добавила, что в городе пристуили к глобальной работе по восстановлению подпорных стен, приведению в соответствие русел рек.
"Сейчас основные задачи — расчистка, укрепление берегов и предупреждение последствий сильных водных потоков. Отдельно обсудили возможность создания комплекса гидротехнических сооружений, которые позволят снизить скорость течения воды, уменьшить риск размыва русел и подмыва расположенных рядом объектов", - написала она в своем калае в МАКС.
По ее словам, такая работа требует комплексного подхода и взаимодействия муниципальных и республиканских служб.
"Последовательно обследуем проблемные участки, определяем необходимые мероприятия и формируем решения по каждому объекту. Важно не только устранять последствия, но и заранее принимать меры, которые позволят снизить риски в дальнейшем", - раключила Шевченко.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.
Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.
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