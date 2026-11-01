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В Симферополе перевернулся грузовик - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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В Симферополе перевернулся грузовик
В Симферополе перевернулся грузовик - РИА Новости Крым, 01.11.2026
В Симферополе перевернулся грузовик
В переулке Кубанский в Симферополе, недалеко от микрорайона Каменка, грузовик опрокинулся на бок, об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы происшествия. РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T16:58
2026-11-01T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В переулке Кубанский в Симферополе, недалеко от микрорайона Каменка, грузовик опрокинулся на бок, об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы происшествия.Авария произошла днем в воскресенье, 1 ноября. Упавший на бок грузовик частично перекрыл проезд по дороге.В Госавтоинспекции Крыма подтвердили факт ДТП. Там отметили, что в результате аварии никто не пострадал.В настоящее время заторов на проезжей части в переулке Кубанский нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков пострадали в ДТП с иномарками в СимферополеВ Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешеходаМаршрутка врезалась в грузовик в Ростове – пострадали шесть человек
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Симферополе перевернулся грузовик

В Симферополе в переулке Кубанский грузовик опрокинулся на бок

16:58 01.11.2026
 
© Фото очевидцаДТП с грузовиком в Симферополе
ДТП с грузовиком в Симферополе
© Фото очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В переулке Кубанский в Симферополе, недалеко от микрорайона Каменка, грузовик опрокинулся на бок, об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы происшествия.
Авария произошла днем в воскресенье, 1 ноября. Упавший на бок грузовик частично перекрыл проезд по дороге.
В Госавтоинспекции Крыма подтвердили факт ДТП. Там отметили, что в результате аварии никто не пострадал.
В настоящее время заторов на проезжей части в переулке Кубанский нет.
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Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеСимферопольКрымНовости КрымаГАИМВД по Республике Крым
 
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