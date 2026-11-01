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В Симферополь привезут "Молитвенный щит России"

В Симферополь привезут "Молитвенный щит России" - РИА Новости Крым, 01.11.2026

В Симферополь привезут "Молитвенный щит России"

В понедельник, 2 ноября, в Симферополь привезут воинскую икону "Молитвенный щит России". Ее выставят в храме Державной иконы Божией Матери, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T11:32

2026-11-01T11:32

2026-11-01T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник, 2 ноября, в Симферополь привезут воинскую икону "Молитвенный щит России". Ее выставят в храме Державной иконы Божией Матери, сообщили в пресс-службе военного отдела Крымской митрополии.Также в храм привезут Крест Победы, выкованный на Донбассе. После встречи в 11:00 состоится молебен о воинах.В пресс-службе рассказали, что "Молитвенный щит" собрал в себе иконы покровителей всех 18 родов войск России. За основу взят щит как древнее воинское вооружение, предназначение которого - уберечь воина. На щите расположены в форме креста иконы, которые покровительствуют России и защищают ее от врага.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иконы на бронепластинах привезли в Крым – где увидеть уникальную выставкуПод омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в КрымуРеставрация Свято-Троицкого монастыря в Крыму – что будет сделано

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, рпц (русская православная церковь), православие, христианство, общество, новости крыма, крым, крымская митрополия