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В Симферополь привезут "Молитвенный щит России" - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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В Симферополь привезут "Молитвенный щит России"
В Симферополь привезут "Молитвенный щит России" - РИА Новости Крым, 01.11.2026
В Симферополь привезут "Молитвенный щит России"
В понедельник, 2 ноября, в Симферополь привезут воинскую икону "Молитвенный щит России". Ее выставят в храме Державной иконы Божией Матери, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник, 2 ноября, в Симферополь привезут воинскую икону "Молитвенный щит России". Ее выставят в храме Державной иконы Божией Матери, сообщили в пресс-службе военного отдела Крымской митрополии.Также в храм привезут Крест Победы, выкованный на Донбассе. После встречи в 11:00 состоится молебен о воинах.В пресс-службе рассказали, что "Молитвенный щит" собрал в себе иконы покровителей всех 18 родов войск России. За основу взят щит как древнее воинское вооружение, предназначение которого - уберечь воина. На щите расположены в форме креста иконы, которые покровительствуют России и защищают ее от врага.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иконы на бронепластинах привезли в Крым – где увидеть уникальную выставкуПод омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в КрымуРеставрация Свято-Троицкого монастыря в Крыму – что будет сделано
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религия, рпц (русская православная церковь), православие, христианство, общество, новости крыма, крым, крымская митрополия
В Симферополь привезут "Молитвенный щит России"

Воинскую икону "Молитвенный щит России" и Крест Победы привезут в Симферополь

11:32 01.11.2026
 
© Крымская митрополияИкона "Молитвенный щит России"
Икона Молитвенный щит России
© Крымская митрополия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник, 2 ноября, в Симферополь привезут воинскую икону "Молитвенный щит России". Ее выставят в храме Державной иконы Божией Матери, сообщили в пресс-службе военного отдела Крымской митрополии.
"2 ноября в дар военному отделу Симферопольской и Крымской епархии будет передана воинская икона "Молитвенный щит России", которая по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона будет выставлена и размещена в храме Державной иконы Божией Матери Симферополя", – говорится в сообщении.
Также в храм привезут Крест Победы, выкованный на Донбассе. После встречи в 11:00 состоится молебен о воинах.
В пресс-службе рассказали, что "Молитвенный щит" собрал в себе иконы покровителей всех 18 родов войск России. За основу взят щит как древнее воинское вооружение, предназначение которого - уберечь воина. На щите расположены в форме креста иконы, которые покровительствуют России и защищают ее от врага.
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