https://crimea.ria.ru/20261101/v-sevastopole-naznachili-stipendii-shkolnikam-i-molodym-uchenym-1160691769.html

В Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученым

В Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученым - РИА Новости Крым, 01.11.2026

В Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученым

В Севастополе назначили стипендии школьникам, студентам, аспирантам и молодым ученым. Всего выплаты будут получать 100 человек, сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T19:46

2026-11-01T19:46

2026-11-01T19:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе назначили стипендии школьникам, студентам, аспирантам и молодым ученым. Всего выплаты будут получать 100 человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Он отметил, что стипендия назначается за заслуги в науке, творчестве, спорте, добровольческой деятельности. Размер выплат зависит от категории получателей.Так, 19 воспитанников учреждений дополнительного образования будут получать по 5 тысяч рублей, 15 школьников - по 10 тысяч рублей, 10 студентов профессиональных образовательных организаций и 15 студентов вузов – по 15 тысяч рублей. Также стипендию в размере 15 тысяч рублей будет получать коллектив - образцовый ансамбль современного и эстрадного танца FUSION (11 воспитанников).Кроме того, 7 аспирантов и 23 молодых ученых будут получать выплаты в размере 50 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что 100 крымских школьников получили сертификаты на стипендии от Совета министров республики. Стипендиатами стали победители всероссийских и международных олимпиад, различных конкурсов, в том числе творческих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублейВ Москве вручили стипендии имени военкора РИА Новости Журавлева52 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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