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В Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученым
В Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученым - РИА Новости Крым, 01.11.2026
В Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученым
В Севастополе назначили стипендии школьникам, студентам, аспирантам и молодым ученым. Всего выплаты будут получать 100 человек, сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T19:46
2026-11-01T19:46
2026-11-01T19:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе назначили стипендии школьникам, студентам, аспирантам и молодым ученым. Всего выплаты будут получать 100 человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Он отметил, что стипендия назначается за заслуги в науке, творчестве, спорте, добровольческой деятельности. Размер выплат зависит от категории получателей.Так, 19 воспитанников учреждений дополнительного образования будут получать по 5 тысяч рублей, 15 школьников - по 10 тысяч рублей, 10 студентов профессиональных образовательных организаций и 15 студентов вузов – по 15 тысяч рублей. Также стипендию в размере 15 тысяч рублей будет получать коллектив - образцовый ансамбль современного и эстрадного танца FUSION (11 воспитанников).Кроме того, 7 аспирантов и 23 молодых ученых будут получать выплаты в размере 50 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что 100 крымских школьников получили сертификаты на стипендии от Совета министров республики. Стипендиатами стали победители всероссийских и международных олимпиад, различных конкурсов, в том числе творческих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублейВ Москве вручили стипендии имени военкора РИА Новости Журавлева52 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученым
Школьникам и молодым ученым: в Севастополе назначили 100 стипендий
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе назначили стипендии школьникам, студентам, аспирантам и молодым ученым. Всего выплаты будут получать 100 человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Ежегодно мы определяем школьников, студентов учреждений СПО и вузов, которые будут получать ежемесячную стипендию в течение учебного года - с сентября по май... Ежегодно определяем 30 молодых ученых и аспирантов, которые будут получать стипендию с сентября по август", - рассказал Развожаев.
Он отметил, что стипендия назначается за заслуги в науке, творчестве, спорте, добровольческой деятельности. Размер выплат зависит от категории получателей.
Так, 19 воспитанников учреждений дополнительного образования будут получать по 5 тысяч рублей, 15 школьников - по 10 тысяч рублей, 10 студентов профессиональных образовательных организаций и 15 студентов вузов – по 15 тысяч рублей. Также стипендию в размере 15 тысяч рублей будет получать коллектив - образцовый ансамбль современного и эстрадного танца FUSION (11 воспитанников).
Кроме того, 7 аспирантов и 23 молодых ученых будут получать выплаты в размере 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что 100 крымских школьников получили сертификаты
на стипендии от Совета министров республики. Стипендиатами стали победители всероссийских и международных олимпиад, различных конкурсов, в том числе творческих.
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