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В Подмосковье госпитализировали мужчину с оспой обезьян - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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В Подмосковье госпитализировали мужчину с оспой обезьян
В Подмосковье госпитализировали мужчину с оспой обезьян - РИА Новости Крым, 01.11.2026
В Подмосковье госпитализировали мужчину с оспой обезьян
Мужчина с подтвержденным диагнозом оспа обезьян был госпитализирован в подмосковную Домодедовскую больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное,... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T18:52
2026-11-01T18:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Мужчина с подтвержденным диагнозом оспа обезьян был госпитализирован в подмосковную Домодедовскую больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в медучреждении.По данным медучреждения, это уже третий случай госпитализации с данным заболеванием в этом медицинском учреждении за последний месяц и восьмой - за последние два года.Согласно сообщению, пациент находится в удовлетворительном состоянии и получает симптоматическое лечение. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения и контактных лиц.В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию в России в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной АфрикеСитуация напряженная – Попова об оспе обезьянПервый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье
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оспа обезьян, москва, новости, здоровье, здравоохранение в россии
В Подмосковье госпитализировали мужчину с оспой обезьян

В Подмосковье госпитализировали мужчину с оспой обезьян

18:52 01.11.2026 (обновлено: 18:53 01.11.2026)
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Мужчина с подтвержденным диагнозом оспа обезьян был госпитализирован в подмосковную Домодедовскую больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в медучреждении.

"В инфекционное отделение Домодедовской центральной больницы был госпитализирован 38-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян", - говорится в Telegram-канале Домодедовской больницы.

По данным медучреждения, это уже третий случай госпитализации с данным заболеванием в этом медицинском учреждении за последний месяц и восьмой - за последние два года.
Согласно сообщению, пациент находится в удовлетворительном состоянии и получает симптоматическое лечение. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения и контактных лиц.
В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию в России в сентябре.
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