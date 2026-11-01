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В Подмосковье госпитализировали мужчину с оспой обезьян

В Подмосковье госпитализировали мужчину с оспой обезьян - РИА Новости Крым, 01.11.2026

В Подмосковье госпитализировали мужчину с оспой обезьян

Мужчина с подтвержденным диагнозом оспа обезьян был госпитализирован в подмосковную Домодедовскую больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное,... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T18:52

2026-11-01T18:52

2026-11-01T18:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Мужчина с подтвержденным диагнозом оспа обезьян был госпитализирован в подмосковную Домодедовскую больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в медучреждении.По данным медучреждения, это уже третий случай госпитализации с данным заболеванием в этом медицинском учреждении за последний месяц и восьмой - за последние два года.Согласно сообщению, пациент находится в удовлетворительном состоянии и получает симптоматическое лечение. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения и контактных лиц.В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию в России в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной АфрикеСитуация напряженная – Попова об оспе обезьянПервый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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